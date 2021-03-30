〈長榮貨輪卡蘇伊士〉長賜號打直、運河將雙向通行 當局估四天內恢復正常運作

在出動 10 多艘艘拖船、挖泥船，加上異常高漲的潮水幫助，長榮貨輪長賜號終於脫淺打直，蘇伊士運河卡住將近一周的船運開始動了，估計讓全部船隻通過需要超過三天的時間，當局預估四天內可以恢復正常運作。

蘇伊士運河管理局 (SCA) 局長 Osama Rabie 表示，將日以繼夜解決運河堵塞的情況，四天內可以讓交通恢復正常。

Rabie 表示，截至周二清晨，估計約 113 艘船將雙向通過運河。目前至少 422 艘船等待通過運河，預計需要三天半的時間疏通。運河管理局一天允許最多 106 艘船通過運河，但拜潮水異常高漲之賜，或許當局可以稍微放寬門檻。

長榮海運表示，長賜號將在 Great Bitte Lake 檢修確認適航性，該湖把運河分為兩端。SCA 說，長賜號經過初步檢查可以有限度航行，沒有任何貨輪受損，但是必須接受更詳細的第二次檢查。

埃及媒體 Nile TV 報導，等待通過運河的有數十艘貨櫃船、散貨船、油輪和載運著液化天然氣 (LNG) 的船隻。

實際等待通過運河的船隻總數可能更高，但已有一些船隻放棄等待、繞道非洲，如馬士基 (Maersk)。繞道意味著船隻需要多花約 10 天航行時間，以及每日 2.6 萬美元的燃料費用。

全球約 15% 船運取道蘇伊士運河。長賜輪浮起後，國際油價一度轉跌，能源股下滑。