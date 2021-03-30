從金鐘獎最佳戲劇 看懂保險價值

文●何楷平

受疫情影響，今（二○二○）年各大活動紛紛停辦，但好在台灣防疫得當，一年一度最受電視圈注目的金鐘獎，九月底順利落幕。其中，最受矚目的「最佳戲劇節目獎」角逐相當激烈，最後，由柯佳嬿及許光漢主演的愛情推理穿越劇《想見你》脫穎而出。

近年來，台劇表現可說是愈來愈亮眼，今年入圍「最佳戲劇節目獎」的，還包括《誰是被害者》、《噬罪者》、《鏡子森林》等，雖然沒獲獎，仍然被不少支持的網友列為遺珠。

當「追劇」已經成為大家日常生活的一部分，客戶因防疫考量減少出門、在家「追劇」的時候，身為保險業務員的你，能不能從中找出話題，跟風追劇之餘，抓住與客戶之間的共鳴，體悟「人生如戲，戲如人生」的道理，掌握保險契機？

本文從《想見你》、《誰是被害者》、《噬罪者》三部台劇談起。先講這三部劇的共通點，那就是「都有人死了」。只是，死的方式不同，死的原因不同，而他們的死，所帶來的啟發和意義，也因觀影者的視角和觀點而有所不同。

噬罪者

冒著死亡的風險 也要守護活著的人

《噬罪者》劇如其名：一名為了自己心愛的弟弟的前途和人生，默默頂下殺人罪名，而終其一身活在「更生人」標籤和歧視下的哥哥，在不斷為弟弟頂罪和收拾殘局的人生中，甚至一度冒著死亡的風險，被迫因為弟弟犯下的錯而苟活著。

為人頂罪當然不對，但《噬罪者》要傳達的是，你願意付出多大的代價，守護自己心愛的人？劇中主角王翔，目睹還是高中生的弟弟王杰，失手殺死女同學，卻甘願為弟弟頂罪，而他為此付出的，不只是自己的自由、論及婚嫁的女友的期盼，更是終其一生無法「洗白」的人生。

事實上，守護自己心愛的人，即便是死了，還是做得到的；保險就做得到。如果有一天自己不在了，無法繼續守在心愛的人身邊，保險可說是唯一一個，不會因為你的死去而消滅、也不會因為你的死而背叛的守護者。最直接的例子就是壽險，只要指定受益人，萬一有天自己不在了，至少留下的身故保險金，會為你守護心愛的人直到最後。

誰是被害者

在生與死的抉擇面前 只有希望能讓人活下去

有人說，活得痛苦的人，不如死了來得痛快。《誰是被害者》是一部講述痛苦活著的人，在旁人協助下完成遺願後，撒手人寰的故事。劇中探討的是，如果活著那麼痛苦，那是不是選擇死亡，會讓自己更好過一點？

《誰是被害者》從一連串的離奇死亡命案開啟。游成皓幫蘇可芸完成遺願，再偽裝成蘇可芸死去，接著蘇可芸幫張聰健完成遺願，再偽裝成張聰健死去…，前一名死者幫下一個死者完成遺願，然後偽裝成下一個死者的身分死去。而這看似連環自殺案的背後，其實是一名叫做李雅均的人，從中協助和慫恿。

這些人都是自殺輔導團體的成員，每一個人都曾經企圖自殺，透過輔導團體，他們認識彼此，瞭解彼此活著的痛苦，以及活著的唯一期盼。李雅均因為替這些人注射過量吩坦尼致死，最終被警方逮捕。她在接受訊問的時候說，「選擇死亡並不殘忍，殘忍的是讓他們毫無希望的活著」，企圖為自己犯下的罪行找理由。

不過，她也許說對了一點，那就是「有希望，才能讓人活下去」。什麼狀況下，活著可能比死了還痛苦？那便是毫無希望的「苟活」了。苟活的狀態也許很多種，如果想要活得有尊嚴、有希望，不成為家人負擔，也許具有長期照護或年金給付的保險，會是一個選擇。

想見你

如果可以回到過去 你想為那個人留下什麼？

《想見你》堪稱今年最燒腦的愛情推理台劇，成功的選角，更讓這部劇紅遍兩岸三地和日韓，中國更有意翻拍，該劇在台灣播完之後，熱度在海外持續不減，呼聲高、叫好又叫座，讓《想見你》奪下今（二○二○）年最佳戲劇節目獎。

《想見你》的男女主角，都各自分飾兩角，柯佳嬿飾演的是一九九八年的陳韻如和二○一九年的黃雨萱，許光漢飾演的則是一九九八年的李子維和二○一九年的王詮勝。

劇情錯綜複雜，男女主角穿越時空，以另一個人的身體，與對方相遇。但就像蝴蝶效應一樣，一旦改變過去某個環節，未來就會全部被改變。二○一九年黃雨萱遇見了王詮勝，但王詮勝卻因為空難死了；但她不知道的是，她遇見的王詮勝，其實根本就是穿越時空、來自從一九九八年的李子維。

偶然間，黃雨萱回到過去，變成一九九八年的陳韻如，而陳韻如的同班同學，就是李子維；但當時的李子維並不知道，自己眼前的女孩就是未來會愛上的人。兩人在兩個時間不斷相遇又錯過，中間甚至一度和死神交錯。每一個時空當下，他們都迫切想改變過去，讓自己能在未來和對方相遇。

為了阻止一場悲劇，本來應該會相遇並相戀的兩人，從此錯過了彼此。但冥冥之中，他們依然在潛意識裡尋找著對方。《想見你》想傳達的是，如果可以回到過去，你想留下什麼給那一個人？而你留下的，有沒有可能改變現在、甚至未來？

來源：《現代保險雜誌》 383 期

更多精彩內容請至 《現代保險雜誌》