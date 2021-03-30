〈台股盤前〉美債殖利率看升、清明連假埋隱憂 大盤陷高檔震盪

台股在資金回補挹注下，電金傳三大族群火力全開領軍多頭反攻，指數開高走高回升至 16400 點關卡，但法人提醒，本周適逢清明連假，在國際疫情反覆、美債殖利率看升的情況下，市場變數仍多，大盤高檔震盪機率高，勿貿然追高搶進。

權值股王台積電重拾多頭動能，股價一度收復 600 元整數大關，但終場漲幅收斂，仍無礙整體多頭走勢，推升大盤指數翻揚收紅。

近期包括長榮航長賜輪擱淺阻斷蘇伊士運河航道，引發石油供給疑慮進而激勵油價，以及國際抵制新疆棉事件衍生轉單效應，激勵塑化、紡織、鋼鐵等原物料族群行情升溫，部分低基期個股更因此竄出頭。

但隨著長賜輪擱淺問題有解，預期國際原油價格恐回落修正，屆時漲多原物料個股恐淪為資金提款對象，須留意部分漲多個股走勢。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，儘管外資近期陸續回補台股，但考量本週碰上清明連假，恐怕使市場資金動能弱化，出現高檔震盪。

但根據歷年統計數據，清明節後台股走升機率偏高，加上 4 月中旬即將進入台股首季財報公布密集期，一旦指標龍頭能繳出良好營運展望，有利於台股指數的上漲空間。

葉獻文指出，台灣外銷訂單連 12 紅，包括資訊通信、電子產品等接單暢旺，顯示台廠仍持續受惠全球消費需求回溫；另外，2 月工業生產指數達 106.83，雖受農曆年節工作日減少，但年增率達 2.96%，其中製造業生產指數更是連 13 紅，雙雙創下歷年同月新高，反映台灣經濟基本面的強勁復甦態勢鮮明。