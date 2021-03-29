外資大買面板三虎 回補連二買台積電

台股今 (29) 日由權王台積電回神強彈領軍，跳空開高走高，大漲 170.09 點，收在 16475.97 點，創收盤新高。外資資金持續湧入面板三虎，共賣超逾 15 萬張，台積電也獲外資回頭認錯連兩買、共買超逾 1.5 萬張。

三大法人方面，外資今日買超 87.42 億元，投信也轉買超 4.55 億元，自營商買超 17.65 億元，共買超 109.63 億元。

期貨方面，外資回補多單 1594 口，空單未平倉口數降至 20341 口；投信回補空單 99 口，空單未平倉口數降至 5290 口；自營商增持空單 199 口，多單未平倉口數降至 23243 口。

外資今日大舉布局面板三虎，大買友達、群創及彩晶，分別買超 8.8 萬張、3.3 萬張及 2.9 萬張；記憶體廠華邦電、旺宏各 1.4 萬張、3051 張；其他電子權值股，包括佳世達 3.3 萬張、權王台積電 8166 張，宏碁與仁寶均超過 6000 張。

傳產股方面，外資買超華航 1.4 萬張、中鋼 7696 張、長榮 6737 張；金融股新光金 4.7 萬張、中信金 1 萬張，台新金、臺企銀均超過 6000 張。

外資賣超第一為聯合再生、賣超 1.4 萬張，第二為新纖、1.6 萬張，今日賣超主要集中在傳產族群，賣超塑化股聯成 8362 張，其他包括中石化、華夏、台達化也超過 2000 張；鋼鐵股中鴻、東和鋼鐵，造紙股榮成，建設股潤泰新、台開、冠德，其他如長榮航、陽明，賣超張數均超過 2000 張。

電子股中，外資賣超菱生、中環、和碩逾 6000 張，賣超南茂、嘉聯益、緯創、景碩、南亞科超過 3000 張。

法人指出，市場對經濟復甦的正面期待升高，帶動國際股市上漲，指數連三日收漲，站穩各均線之上，短線技術面重回偏多軌道，有續朝 2 月高點挑戰機會。