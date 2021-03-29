權王重啟漲勢 台股漲170點收16475點 創收盤歷史新高

權王台積電今 (29) 日發動漲勢，傳產族群同步獲得資金點火，帶動台股開高走高，一度勁揚逾 200 點，衝上 16520 點，逼近前波歷史新高，不過，指數尾盤漲勢略為收斂，上漲 170.09 點或 1.04%，收在 16475.97 點，仍創下收盤新高，成交值 3232.63 億元。

台積電美國存託憑證 (ADR) 上周五大漲 5.5%，今日台股現貨在買盤回流下，股價同步走揚，一度衝上 602 元，終場以 599 元作收，漲幅 1.5%，成功收復季線。其他電子權值股方面，鴻海同步在盤面上表現，上漲近 1.6%；但聯發科、聯電、大立光相對偏弱。

今日資金主要流向塑化、鋼鐵、造紙、航運等傳產族群，其中，長榮貨櫃輪擱淺蘇伊士運河，海、空運價 4 月再度響起漲聲，航運類股今日表現有撐，中櫃、台航等大漲逾半根停板，陽明、萬海、裕民、慧洋 - KY 等也有 2-4% 的漲幅。

此外，隨著國際油價走揚，塑化族群也沾光受惠，南亞上漲逾 2%，台塑、台化、聯成、華夏、中石化、國喬等也在盤面上表現。

值得關注的是，仁寶法說會後股價走高，今日亮燈漲停，站上 26.1 元，今年資本支出將微增至 70-75 億元，同時決議每股配發 1.6 元現金股利，亞系外資出具報告給予買進評等，目標價為 27.5 元。