〈台股盤中〉載板三雄、面板族群領軍 拚站穩16500點大關

美股受避險基金斷頭賣壓罩頂影響，四大指數漲跌互見，台股今 (30) 日以小漲 14.34 點開出，盤中電子族群熄火，大盤一度由紅翻黑，但在載板三雄、面板族群領軍多頭下，拚站穩 16500 點，今預估成交量約 2900 億元。

觀察電子權值股表現，台積電早盤一度攻上 600 元整數關卡，但受賣壓出籠影響，早盤紅翻黑，回測月線支撐，拖累大盤一度翻黑，鴻海、大立光、聯發科、聯電漲幅也收斂，在平盤附近震盪，台塑四寶、金融族群同樣在盤下震盪，抑制大盤走勢。

盤面上強勢族群，IC 載板需求暢旺，載板三雄中景碩帶頭衝，漲幅超過 6%，南電、欣興漲幅也分別有 4%、3%，IC 設計族群中晶心科、立積、新唐、凌陽等漲幅也超過 3%。

面板族群也是盤面焦點，市場傳出康寧第 2 季將調漲玻璃基板價格，加上需求延續下，友達、群創、彩晶續強，均維持盤上表現，連帶上游偏光板也喊漲，第 2 季報價擬調漲價格約 5-8%，助推明基材、誠美材漲幅超過 3%。

盤面上弱勢指標，貨櫃航運族群早盤由紅翻黑，相對大盤弱勢，萬海跌幅超過 2%，陽明也跌逾 1%，長榮也回測平盤之上，而依類股來看，電器電纜、塑膠、航運、電機機械、金融等類股表現相對疲弱。

台股在資金回補挹注下，近期電金傳三大族群接力反攻，指數蓄勢挑戰歷史新高，但本周適逢清明連假，加上國際疫情、美債殖利率等變數仍多，大盤高檔震盪機率高，而鴻海今盤後將召開法說，市場也聚焦 MIH 電動車平台布局進度，美國、印度、越南擴產投資進度等相關議題。