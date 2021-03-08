加密貨幣正夯  高盛3月中重啟交易業務

據 CoinDesk 報導指出，高盛將在本 (3) 月中旬開始提供加密貨幣交易服務，高盛全球數位資產負責人 Matt McDermott 表示，初期提供服務範圍較小，僅在芝加哥商品交易所 (CME)提供比特幣期貨以及無本金交割遠期外匯交易。

高盛早在 2017 年便有意建立加密貨幣交易服務平台，但不久後卻因監管問題而擱置，直到最近高盛看見客戶需求不斷成長，因此決定將重啟加密交易平台。

McDermott 在公司最近的 Podcast 中暗示，像高盛一樣的「現存銀行」將面臨擴增加密業務的壓力，其中很明顯的途徑就是收購與合併。

McDermott 說：「這是一個快速發展的領域，加密貨幣在過去幾年來有顯著的成長，」「客戶期待銀行能開發產品來滿足需求。因此在加密貨幣領域勢必出先一定程度的整合。」

過去 3 至 6 個月間，部分機構如避險基金、資產管理公司、宏觀基金、銀行、企業財務主管、保險金、養老金等，對比特幣的興趣越來越大。

除此之外，McDermott 也在 Podcast 中指出，高盛最近對 300 名客戶調查發現，有 40% 的客戶已持有加密貨幣的資產、衍生商品或證券；調查還發現，其中 32% 的人對密貨幣投資感興趣。

McDermott 說：「就需機構需求而言，我們沒有看到任何減弱的跡象。」