投資者轉向加密貨幣避險？比特幣站回58000美元

比特幣周二 (30 日) 重新升回 58000 美元上方，一些交易員相信，在美股市場動盪之際，比特幣可做為避險的交易工具。

據 Coindesk 報價，台北時間 15:15，比特幣報 58049 美元，24 小時上漲 4.3%。其他加密貨幣也普遍上揚，以太幣報 1815 美元，24 小時漲幅更達 6.6%。

(圖表取自 Coindesk)

數據顯示，標普 500 指數與比特幣 90 日的關聯性，已經由去年大部分時間的輕微相關，又降至零附近。

(圖表取自 Coindesk)

Bill Hwang 家族辦公室基金的爆倉，造成美股上周五的異常拋售，周一仍然餘波盪漾。香港造市商 Amber Group 合夥人 Annabelle Huang 表示，目前還有一些持續清算的相關新聞，若從加密貨幣的角度來看，過去 4 個月，Coinbase 撤出了 20.88 萬 BTC，這對加密貨幣是個看漲信號。

美股的動盪已經持續數周，特別是科技股為主的那斯達克指數，由 2 月 16 日的盤中高點已下跌 7%。

數位資產數據公司 TradeBlock 周一指出，比特幣由交易所流出顯示，市場參與者將資產存至冷錢包或私人託管中，這通常是願意長期持有的模式。

此外，Visa 宣布，將接受穩定幣 USDC 的支付，對整體加密貨幣來說，這也是則利多消息。USDC 使用以太坊區塊鏈，可能是提振以太幣走勢更強的一個原因。