傳印度準備推出加密貨幣禁令 持有與交易行為均視為觸法

外媒報導指出，印度政府準備立法禁止加密貨幣，未來所有持有及交易行為將被視為犯罪，恐遭處以罰款。

一位知情印度官員稱，這項法律將持有、發行、採礦、交易和轉讓加密貨幣等行為視為觸法，官員還表示，政府將給予加密貨幣持有者約 6 個月的寬限期，將手中資產出脫，限期過後將予以開罰。

因莫迪 (Narendra Modi) 政府在議會享有多數席次，多數官員對於通過法案具有信心。一旦立法成功，印度將成為全球首個將持有加密貨幣視為非法的主要經濟體，對於加密貨幣的嚴格態度更甚中國。

上述知情官員拒絕透露最新法案的懲罰細節，僅稱討論已處於最終階段。不過，印度政府小組曾在 2019 年建議對採礦、生產、持有、出售、轉讓、處置、發行或交易加密貨幣人士處以最高 10 年有期徒刑。

根據產業估計，現階段共有 800 萬投資人持有總價值 1000 億盧比 (約 14 億美元) 的加密貨幣。儘管政府有意開罰，對潛在禁令的焦慮絲毫未能阻止投資人進入這波交易熱潮。

印度加密貨幣交易所 Bitbns 執行長 Gaurav Dahake 表示，當地的用戶註冊和資金流入已較一年前成長 30 倍，當地另一家加密貨幣交易所 Unocoin 則表示，1 月至 2 月新增用戶達到 2 萬人。