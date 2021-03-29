康寧下季擬漲玻璃基板價格 Q2面板價格有撐雙虎受惠

面板供應持續吃緊，上游材料接連喊漲，玻璃大廠康寧 (GLW-US) 官網宣布，因物流、能源、原材料、其他營運成本增加，加上貴金屬價格上揚，將在今年第 2 季適度調高顯示器玻璃基板價格，市場認為，將使第 2 季整體面板價格維持大漲走勢，有利面板廠友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 等營運維持高檔。

康寧指出，第 2 季適度調高顯示玻璃基板價格，主要是反映目前玻璃缺貨，進而衍伸的物流、能源、原材料、其他運營成本增加，加上去年以來生產玻璃基板的貴重金屬價格也大幅上升，儘管已透過提高生產效率彌補額外成本，但現在已無法完全吸收這些成本。

康寧更進一步預期，未來幾個季度玻璃供應仍將處於吃緊到缺貨狀態。

近期面板上游材料供給狀況不斷，自從去年康寧熔爐發生故障後，包含日本電氣硝子 (NEG)、旭硝子 (AGC) 工廠也傳出意外消息，讓原本就相當吃緊的玻璃產能，更加雪上加霜。

展望未來，面板廠樂觀看待今年景氣展望，訂單能見度最遠可看到年底，友達、群創高層更同聲認為，面板驅動 IC、玻璃、偏光板零組件吃緊狀況仍難解，近期持續與供應鏈聯繫供貨。

價格方面，市調機構集邦旗下 Witsview 日前公布 3 月下旬面板價格，均維持上漲，其中，55 吋電視面板價格單月上漲 12 美元、月增 6.3%，27 吋顯示器面板、14 吋筆電面板平均價格也上漲 2 美元、2.4 美元，月增幅達 2.4%、7%。