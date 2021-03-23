面板雙虎樂觀今年景氣需求 短期缺料、缺水成最大課題

面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 經營層今 (23) 日出席智慧城市展，持續看旺今年面板景氣展望，認為供給吃緊狀況將延續，訂單能見度至少看到第 2 季，最遠則可看到年底，短期缺料、缺水是最大考驗，不過雙虎都持續超前部屬，將缺料、缺水影響降至最低。

雙虎日前預估，首季受缺料問題，整體面板出貨量將季減約 1 成，但產能利用率可望維持 95% 以上高檔，價格則持續朝正向發展，估首季可望季增逾 1 成。

友達董事長彭双浪表示，在遠距商機、宅經濟帶動下，訂單能見度仍達今年上半年，不過短期缺料、缺水狀況仍嚴峻，其中，車用晶片恐擠壓面板驅動 IC 供給，其他包含玻璃、偏光板等材料也相對緊張，加上近期供應鏈發生地震、爆炸等，一連串缺料連環爆，近期都忙著與供應鏈聯繫供貨。

群創總經理楊柱祥則指出，宅經濟動能延續，電視、IT 產品需求仍維持高檔，首季淡季不淡，對今年上半年面板景氣維持樂觀，下半年也審慎樂觀，估面板供需供不應求狀態延續至年底，短期雖未看車用晶片對面板驅動 IC 有排擠現象，但將密切關注後續變化。

價格方面，市調機構集邦旗下 Witsview 日前也公布 3 月下旬面板價格，均維持上漲，其中，55 吋電視面板價格單月上漲 12 美元、月增 6.3%，27 吋顯示器面板、14 吋筆電面板同樣維持上漲，平均價格也上漲 2 美元、2.4 美元，月增幅達 2.4%、7%，在面板報價走揚下，市場看好，雙虎首季營運將維持獲利，單季可望賺逾百億元。