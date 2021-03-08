3月上旬電視面板價格續漲5美元、IT面板漲1美元

面板業迎來史上最長產業循環週期，市調機構集邦旗下 Witsview 公布 3 月上旬面板報價仍維持上漲，其中，55、65 吋電視面板價格仍上漲 5 美元、平均價格達 195、245 美元，顯示器、筆電等 IT 面板也約有 1 美元漲幅，有利面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 本季營運維持高檔。

除電視面板維持漲勢外，Witsview 統計，27 吋顯示器面板、14 吋筆電面板同樣維持上漲，平均價格上漲 0.7、0.8 美元，統計第 1 季整體面板價格漲幅達約 15-20%，第 2 季可望維持漲勢。

面板業在 2018 年下半年前受中國面板廠大舉開出新產能、價格競爭，雖然台廠積極擴大布局工控、高值化產品，但營運仍面臨龐大競爭壓力，但隨著去年疫情意外帶動遠距商機，刺激電視、筆電、平板需求，帶動面板價量齊揚，助推面板廠營運逐步轉好。

友達、群創去年營運逆轉勝，去年第 4 季平均每日更賺進 1 億元，法人推估，友達、群創首季營運將再優於去年第 4 季，單季大賺逾百億元，且毛利率在價格維持漲勢帶動下，也可望進一步提升。

展望本季，雙虎看好在遠距商機延續下，整體面板價格將正向發展，估首季價格可望季增 1 成，全年營運也樂觀看，但受面板驅動 IC、偏光板、玻璃基板等上游零件吃緊影響，將影響出貨表現，估供不應求狀況最遠將延續至年底。