〈長榮貨輪卡蘇伊士〉油價漲不停！日本船東：目標長榮貨輪明晚脫困

《日經亞洲評論》週五 (26 日) 報導，長榮海運大型貨櫃輪「長賜輪」(Ever Given) 持續擱淺在蘇伊士運河中，日本船東表示，目標長榮貨輪明晚能脫困，而原油運輸延誤影響，原油國際價格週五上漲。

截至週五，有 230 艘船隻被影響，被迫在地中海和紅海上等待。長賜輪船東日本正榮汽船公司對長榮貨櫃擱淺造成的影響表示歉意。

截至週五，有 230 艘船隻被影響，被迫在地中海和紅海上等待 (圖片：AFP)

正榮汽船總裁 Yukito Higaki 週五訂下目標，希望明天晚間讓長賜輪脫困。

Yukito Higaki 稱，目前我們持續努力，也透過額外的疏浚工具挖泥，目標最快在明晚 (27 日) 讓長賜輪脫困，期望周末的漲潮期能協助長榮貨輪順利脫困。

海上救助公司 SMIT 的母公司 (Boskalis) 執行長 Peter Berdowski 稱，估計需要「數天到數週時間」才能解救這艘船，這取決於情勢。

蘇伊士運河封鎖可能持續數週的壓力下，週五國際原油價格上漲超過 4%。

截稿前，台北時間週三晚間 11 時 15 分許，5 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 4.12%，暫報每桶 60.93 美元，5 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲約 4%，暫報每桶 64.27 美元。