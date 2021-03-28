〈觀察〉車廠轉型風正席捲傳統機車廠 機車三雄各有不同盤算

在鴻海 (2317-TW) MIH 電動車聯盟快速擴張之際，機車大廠宏佳騰 (1599-TW) 在其首次會員大會中也宣示，發展電動二輪還不夠，將參與微型自駕車計畫，令市場眼睛為之一亮，同時，機車車市龍頭光陽於 2021 智慧城市展中發表多款電動機車，並宣示將打「共享牌」，三陽 (2206-TW) 則是穩扎穩打以研發電池技術為主，很顯然，傳統四輪車廠轉型風正席捲傳統機車大廠。

過去一周，光陽在 2021 智慧城市展中以全球機車領導品牌之姿，發表全新能源交換系統 Ionex3.0，並宣布，高雄捷運 ATR 合作方案最快將於 5 月於高雄捷運青埔站展開營運，與捷運大眾運輸網形成交通網絡。

同時，光陽與全球共享巨擘 Grab 合作的電動機車、台灣知名共享業者 iRent 首度連袂展出，強打為共享業者量身訂製合作方案。

而為了因應電動機車的換電需求，光陽目標明年底前全台建置達 4000 座換電站，正攜手中華電信、富邦產險、7-11、家樂福和萊爾富等合作，預計上半年達 500 座，年底完成 1500 座，明年再續增 2500 座，屆時將成為最密集的換電站。

可觀察到，光陽在此次智慧展中，除了展出多款新世代電動機車、宣布積極布建換電站，更推出全球首創的 IonexATR 電動二輪車自助租賃服務，顯然在電動車發展的潮流中，要透過機海和擴大智慧服務系統的觸角，來維持全球機車品牌的領導地位。

宏佳騰則是加入鴻海 MIH 電動車大聯盟，成為首次千家會員大會中，唯一出席的機車業者，令市場眼睛為之一亮，而宏佳騰的立基點在於，擁有全球首款智慧儀表系 CROXERA。

宏佳騰表態，不僅僅發展電動二輪市場，更著眼於未來自駕車的興起，除了一般傳統的四輪汽車外，預料未來一人、兩人座的微型自駕車也將在市場中占一席之地，因而提前布局。

而國內機車二哥三陽目前在電動二輪新品的消息面相對沉寂，不過，在數十年的造車實力後盾之下，三陽認為，電機電控技術並非太大的問題，發展電動車關鍵在於電池技術，因此，早先已投資亞福儲能興建鋁電池廠，以取得電池的自主權。

儘管鋁電池的續航力低於主流的鋰電池，但具備快充特性，可與換電站的建置相輔相成，三陽希望藉此減少投入換電站過多的資本支出，並以鋁電池替代鉛酸電池，先行發展平價車款，待電池技術持續提升後，再擴大著墨其他的機會。

整體來看，光陽宣誓有能力和造車實力打電動機車機海戰，並擴展共享版圖，宏佳騰直接著眼於微型自鴐車的未來樣貌，三陽則瞄準被視為電動車心臟的電池領域，全力研發新技術，在電動車風潮從四輪吹向二輪後，國內傳統機車大廠已全力開展新市場，提前布局未來的新趨勢。