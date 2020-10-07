〈光磊法說〉Apple Watch需求旺 感測元件產能滿載、考慮擴產

光磊 (2340-TW) 今 (7) 日召開法說會，受惠蘋果新一代 Apple Watch 需求暢旺，光磊目前感測元件相關產能滿載，因應需求成長，也不排除藉由私募，擴增相關產能。

光磊目前產品主要為感測元件、發光元件與系統產品。其中，感測元件中的光電二極體 (PD)，是蘋果最新一代 Apple Watch 的傳感器主要供應商，受惠需求暢旺，目前感測元件相關產能滿載。

光磊總經理黃年宏表示，在感測元件業務上，不只是單純的供應商，還提供落實商業化應用的感測元件技術平台，客戶可在平台上訂定產品規格，由光磊進行代工生產，也有助光磊提升工程技術層次，拉開與同業的競爭差距。

光磊看好未來感測元件應用市場，包括具備健康檢測功能的智慧穿戴裝置、智能家電、環境偵測等，商機龐大，將優先鎖定穿戴裝置，如智能手錶的發光與感測元件、藍芽耳機的距離感測元件，及智能家電如掃地機器人的飛時測距 (ToF) 感測器等利基市場切入。

黃年宏指出，穿戴裝置多以光學方式取得使用者的心跳、血氧，甚至是血壓、血糖、水分汗液等數據，為提升感測數據的準確度，廠商會使用更多的綠光 LED 與紅外線 LED，並增加感測元件數量與體積，帶動顆數需求倍數成長。

目前光磊感測元件營收占比約 5-6 成，明年盼能成為主要營運成長動能，為因應需求成長，不排除藉由私募方式，引進最新技術，打造感測元件產品。黃年宏表示，感測元件市場需求多元，商機可期，未來還會再擴產。

除感測元件外，光磊也看好 VCSEL 應用需求，全力投入 VCSEL 技術開發，預計明年第二季可試產，並交由客戶測試驗證，目標明年拿下手機、智慧家電客戶訂單。

整體而言，光磊發言人胡財能表示，第三季隨著市場需求回溫，帶動營收成長，第四季是傳統淡季，雖然營收可能面臨修正，也憂心是否爆發第二波疫情等不確定因素，但目前接單能見度還不錯。