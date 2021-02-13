與Apple Watch、Fitbit 較勁？傳臉書正開發具健身、社群功能的智慧手錶

據外媒 The Information 周五 (12 日) 引述消息人士報導，臉書 (FB-US) 正在開發具健康數據監測、健身與訊息傳輸功能的智慧手錶，以與蘋果的 Apple Watch、Fitbit 競爭。

該報導表示，該智慧手錶將加入健康數據統計與健身功能，除了用戶可使用社群功能向朋友分享健身數據、與教練溝通外，其還能夠連結至 Peloton 等健身企業所提供的服務。

此外，該手錶還提供臉書的 Messenger 與 WhatsApp 的通訊服務，並不需要連接手機，僅需連結 Wifi 即可作使用。

報導表示，為了加強智慧手錶龍頭 Apple Watch 的競爭，臉書的智慧手錶售價可能與其生產成本相近，預計第一代將於 2022 年亮相，第二代則於隔年問世。

消息人士表示，臉書的智慧手錶將使用 Android 系統，不過其也正在為其穿戴式設備開發自己的操作系統。目前除了智慧手錶外，臉書已推出 Oculus VR 眼鏡和 Portal 影音聊天設備，還正與雷朋 (Ray-Ban) 合作開發智慧眼鏡。

據 Above Avalon 分析師 Neil Cybart 周四公布最新智慧手錶市場數據顯示，目前全球有超過 1 億人是 Apple Watch 用戶，是蘋果 (AAPL-US) 僅次於 iPhone、iPad 與 Mac 的第四大產品，且其仍具極大的成長潛力。