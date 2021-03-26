〈美股盤前要聞〉疫苗進展超前 美股期貨走升

市場關注拜登的經濟基建計劃，及疫苗接種進展超前上修為 2 億人的目標上。美股期貨週五 (26 日) 走升，道瓊期貨漲 0.36%，標普 500 期貨漲 0.21%，那斯達克 100 期貨跌 0.24%。

1. Fed 宣布 6 月 30 日有條件解除配息和庫藏股限制

美國聯準會 (Fed) 周四 (25 日) 盤後宣布，「大多數」銀行今年可以提高股利和加碼回購股票，條件是必須通過 6 月的最新一輪壓力測試。

根據 Fed 聲明，只要銀行在新一輪壓力測試中證明自己可以達到最低資本規定，就不再受限。疫情爆發後，Fed 為了確保金融機構保有充足資金緩衝因應任何衝擊，去年 6 月起限制銀行業的股利發放和回購股票。限制即將鬆綁的消息仍帶動銀行股上漲。

美國財長葉倫周三向國會議員表示，美國經濟良好，支持銀行業恢復發放股利和實施庫藏股。Fed 去年 12 月就宣布第 1 季將可回購股票，今日的聲明等於把日期再往後推遲一些。

2. 蘇伊士運河塞船估每小時損失 4 億美元

由於長榮海運 (2603-TW) 承租大型貨櫃輪長賜號 (Ever Given) 擱淺，蘇伊士運河當局周四宣布暫停航行，全球供應鏈大打結，英國航運媒體 Lloyd’s List 從每日流通貨物的價值推估，因貨物運輸延誤衍生的損失每小時約 4 億美元。

Lloyd’s 預估，運河西岸運輸每日規模約 51 億美元，東岸運輸每日規模約 45 億美元。

美國零售聯合會 (NRF) 供應鏈和海關政策副主席 John Gold 說，許多公司還在跟疫情帶來的供應鏈瓶頸和出貨延誤奮戰，如今蘇伊士運河塞船，讓原已緊張的供應鏈承受更大壓力貨物流通延誤情形惡化，無疑會引發供應鏈蝴蝶效應，帶來額外挑戰。

3. Fed 官員估失業率將先達標

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾周四罕見釋放鷹派訊號，更清楚說明縮減購債計畫的作法，聯準會幾位官員同日也紛紛表示就業表現有望早早達標，不過對通膨的看法仍有所分歧。

芝加哥聯邦準備銀行總裁 Charles Evans 表示，預估美國今年失業率將出現實質性改善，降至 4.5%，但通膨率仍然過低，預計經濟要到 2024 年才能達到聯準會設定的升息門檻。

Evans 表示，通膨將是未來真正的考驗，聯準會只有在經濟周延、充分就業，且通膨不僅達到 2% 的目標，且有望在維持高於 2% 一段時間，才會升息。

大多數 Fed 官員對升息時間點和 Evans 的看法一致，但利率期貨市場價格預測會較早升息。

4. 歐盟執委會：滿足歐洲疫苗需求前 AZ 疫苗禁出口

歐盟執委會主席馮德萊恩 (Ursula von der Leyen) 周四 (25 日) 與 27 國領導人會晤後表示，阿斯特捷利康 (AstraZeneca) (AZN-US) 在完成與歐盟的疫苗供應契約前，不能從歐洲出口任何疫苗，以保障歐洲民眾疫苗的權利。

自本月中旬疫苗該疫苗接種出現死亡案例後，包含葡萄牙、西班牙、德國、法國、義大利與瑞典在內，歐洲一度有 13 國宣布暫停使用該疫苗。

目前阿斯特捷利康疫苗已在美國以外地區廣泛使用，並已獲 70 多個國家及地區的有條件銷售與緊急使用授權。相較於其他疫苗更便宜且更方便存放，阿斯特捷利康疫苗被視為打擊全球新冠病毒的一大關鍵。

5. 福特暫停密西根廠 F-150 皮卡生產

美國第二大汽車製造商福特汽車 (F-US) 在週四 (25 日) 表示，由於全球半導體晶片短缺的影響，該公司位在密西根州的工廠將暫停高利潤的 F-150 皮卡的生產，停產時間預期將持續至週日。

近期以來車用晶片短缺，使得各大車廠面臨減產甚至停產，相關產業獲利備受打擊。在先前，福特和其他汽車製造商都曾表明，將努力保護公司旗下最賺錢的汽車的生產。但是，如今福特部分全尺寸皮卡的產能損失，顯示晶片短缺的問題已經衝擊到福特重要的產線。

福特位在密西根州迪爾伯恩市的工廠，計畫將從週五至週日停止生產，並於週一恢復運作。福特一位發言人拒絕透露此舉將造成多少產量的損失。