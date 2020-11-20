全球債務攀升 IIF警告已開發國家和投資人可能面臨這些問題

繼日前預期全球債務將在年底達到 277 兆美元的歷史新高後，國際金融協會 (IIF) 週五 (20 日) 警告，全球債務在疫情期間飆增，將為已開發經濟體和投資人帶來更多危險。

IIF 全球政策倡議董事總經理 Sonja Gibbs 指出，已開發市場會是需要特別關注的主要場域，它們將同時應對經濟增長放緩和債務快速增加的窘境，這些成熟市場的債務通常會不斷增加。

她解釋：「換句話說，當經濟增長力道強勁時，這些政府往往沒有進一步削減債務水準，因此累積債務只會愈來愈多。」

隨著疫情重創國家經濟，各國政府不得不投入資金採取大規模財政刺激措施，為家庭和企業提供更多支持。

Gibbs 表示，長期來看，這些成熟市場所面臨的風險將類似於停滯性通膨，屆時必須無限期下調利率，這會是個重大問題。

另外，隨著債務提升，Gibbs 認為，為了尋求穩定而選擇投資公債的投資人，所面臨的危險將越來越大。

繼英國後，中國本週首度發行第一批負殖利率公債，Gibbs 認為這是債務不斷增加所帶來的最大風險之一，就連中國都已經開始發行負殖利率債券了，代表情況已經開始扭曲。

她認為，那些購買負殖利率債券的人，實際上是在賭利率將維持低點，債券價格上漲。然而，一旦利率開始走升，哪怕幅度很小，都將侵蝕債券持有人一直在享受的資本增值。

「一旦無法利用負殖利率債券獲利時，那些基於安全考量而投入政府公債的投資人，將逐漸轉向其他風險性資產。」Gibbs 指出。

Gibbs 認為：「多年來，這種情況在歐洲和日本一直是個問題，現在隨著中國入列，這確實是嚴重的市場扭曲。」