逢低買進 不變真理！花旗﹔原油只剩一條路 就是上漲

花旗分析師建議，投資者應持續逢低買進原油。

原油投資者近來可能被走勢晃得暈船，因為本週二原油甫重挫 6% 踏入修正領域，隔日卻因長榮海運巨型貨櫃輪「長賜輪」阻塞了蘇伊士運河往來，原油價格立即攻回前一日失地，週四又因已開發國家的新冠疫情惡化，導致需求前景黯淡而下跌 4% 左右，且「長賜輪」依舊擱淺。

然而，今年迄今 WTI 原油期貨和 Brent 原油期貨價格仍有約莫 20% 的漲幅。

花旗全球商品研究主管 Edward Morse 領導的團隊表示，在一週前開始的拋售潮之前，全球原油價格確實有點泡沫，「但我們認為，幾乎沒有證據顯示，這回價格下跌是市場基本面惡化的結果。」

Morse 團隊提到，Brent 原油價格大跌很大程度上歸因於資金流動，而非供需之間看跌的變化。這是因為投資者吸收了太多負面消息，例如歐洲新冠疫情引起新一輪封城、美國 2 月遭冬季風暴衝擊、中國再融資維持提高且進口下降、以及有報導稱未受制裁的伊朗原油流量比預期更多。

但 Morse 表示，市場參與者相當「癡迷」技術因素，例如 Brent 原油 2 週前未能攻克每桶 72 美元，一些投資者開始以走勢圖「占卜」出，Brent 跌到 61 美元偏低範圍的「領口」後，接下來可能的高點會低於 50 美元。

儘管技術觀察家主張 50 美元就是新一代的 70 美元，這說法或許正確，但今年還為時過早。Morse 將石油走勢歸因於資金流動。

Morse 表示，去年 9 月 Brent、WTI 原油期貨和期權空頭資金都處於歷史高點，到今年 3 月回降至中立位置。在 2016 年到 2019 年期間，這樣的轉變會牽動原油期貨 10 美元至 15 美元，向最大多頭部位額外變動會導致更進一步 10 美元至 15 美元的變動，而這與 Brent 原油曲線結構有關。

花旗認為，油價進一步支撐力來自 OPEC+，因為 OPEC + 將維持產量限制，可能短期內還會擴大減產以對應價格疲弱走勢。

花旗仍預期，到 2021 年底或進入 2022 年，原油庫存總量仍會每季下降，這意味著油價將一路上漲，到第二季底時進入 70 多美元範圍。

「我們相信現在合乎邏輯的做法就是逢低買進。」Morse 說。