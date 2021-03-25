〈能源盤後〉蘇伊士運河受阻 抵銷庫存連5週增加衝擊 原油收復前一日虧損

週三 (24 日) 交易，原油期貨價格大幅上漲，幾乎收復前一日所有虧損，係因長榮海運巨型貨櫃輪「長賜輪」在蘇伊士運河擱淺，以致往來海運受阻。

與此同時，EIA 週三報告雖然顯示美國原油庫存連續第五週增加，但對油價影響並不大。

ClipperData 商品研究主管 Matt Smith 表示，「儘管週三有稍微傾向不利的報告，但今日油價走勢仍持續被蘇伊士運河阻塞的消息所掩蓋，因為該運輸樞紐是許多商品的關鍵，尤其是原油。但運河受阻的影響是短暫的，一旦該處再次通行舒暢，油價將可能返回壓力底下。」

5 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 3.42 美元或 5.9%，收每桶 61.18 美元。



5 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 3.62 美元或約 6%，收每桶 64.41 美元。

週三回彈的前一日原油重挫並進入修正領域，係因歐洲新冠疫情加劇，且部分國家延長封城，引發市場對能源前景的擔憂。

長榮海運表示，長賜輪 3 月 23 日進入蘇伊士運河（Suez Canal）時，疑似受瞬間強風吹襲，造成船身偏離航道，意外觸底擱淺，導致雙向運輸受阻，影響南北往來船隻 100 艘以上。

BDSwiss 投資研究負責人 Marshall Gittler 報告指出，「全球海運原油約有 10% 須通過蘇伊士運河，但這問題應該會很快排除，所以我不認為這會產生持久影響。」

與此同時，EIA 週三公布，美國上週 (3/19 止) 原油庫存增加 190 萬桶，為連續第五週增加。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週原油庫存下降 170 萬桶。API 週二稍晚公布，上週原油庫存增加 290 萬桶。

EIA 數據也顯示，俄克拉荷馬州庫欣的原油庫存本週減少了 190 萬桶。

「煉油廠運作持續恢復，但仍然還沒拉回到冬季風暴前的水準，因此上週原油庫存溫和增加了一些。」Smith 說。他指的是 2 月中旬嚴寒的冬季風暴令煉油廠停工。

根據 EIA 報告，上週汽油供應量增加 20 萬桶、蒸餾油供應量增加 380 萬桶。根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週汽油庫存增加 90 萬桶、蒸餾油庫存增加 20 萬桶。

其他能源商品交易