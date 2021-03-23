LPL：歷史表明牛市第二年美股平均上漲17%

在新冠肺炎疫情爆發後，美國股市在去年一度重挫超過 30%，落入熊市後隨即大幅反彈。有統計數據顯示，在熊市出現的隔一年，美股平均將出現 17% 的上漲。

根據 LPL Financial 的統計數據顯示，標準普爾 500 指數在 2020 年 3 月 23 日熊市低點觸底反彈的一年多後，累積上漲多達 75%，是有史最為強勁的牛市開端。如今，進入年市的第二年，美股有望在這樣的漲勢的基礎上繼續走高，並伴隨著一些波動。

LPL Financial 在報告中強調，自第二次世界大戰以來，在熊市急劇下跌超過 30% 之後開始的牛市第二年，美股平均上漲了 17%。不過，根據該公司分析的歷史數據，股市震盪可能也會在第二年加劇，平均修正 10%。

在 2009 年金融海嘯時期，美股牛市在牛市第一年就上漲了 69%，在第二年中，儘管經歷了短暫的 17% 修正跌幅，但股票市場仍上漲了 16%。

LPL Financial 指出，考慮到當前的牛市漲幅創下有史以來最好的開端，因此預測第二年的平均修正幅度也將內高於平均水平。如果在當前牛市的第二年的確出現了高於平均水平的修正，則 LPL 建議投資者考慮應考慮逢低買進。由於當前疫苗分發的速度，美政府財政和貨幣刺激政策，以及強勁的經濟復甦，該公司對股市充滿信心。

LPL Financial 也表示，並不認為殖利率上升會導致股票估值大幅收縮，該公司也重申標普 500 指數的年底目標價格為 4,100，較週五收盤價有 5% 的上漲空間。