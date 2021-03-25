美新創借殼上市熱潮 傳SEC將展開調查

特殊目的收購公司 (SPAC) 去年在美國引起熱潮，路透周四 (25 日) 獨家報導，美國證券交易委員會（SEC）將對 SPAC 熱潮展開調查，目前正在蒐集有關承銷商如何管理相關風險的消息。

4 名消息人士披露，SEC 近日致函華爾街銀行，要求提供與 SPAC 交易相關訊息。其中兩名消息人士表示，由於 SEC 信函是要求銀行自願提供訊息，並未達到正式調查程度，不過另一名消息人士則說，信函是由 SEC 執法部門發出，有可能是正式調查的前奏。

消息指出，SEC 希望了解 SPAC 交易費用、交易量、銀行內部對交易的監管措施，同時 SEC 也詢問有關法遵、報告與內控問題。SEC 並未回應此消息。

SPCA 已成為華爾街近年來最大的淘金熱潮，據路孚特（Refinitiv）數據，今年以來到目前為止，SPAC 在全球募資總金額已激增至 1,700 億美元，改寫去年全年總額 1,570 億美元的紀錄。

SPAC 掀起熱潮的部分原因是，各國央行為了挽救受疫情重創的經濟挹注大量資金，在寬鬆的貨幣情勢下， SPAC 提供新創企業一個比傳統 IPO 上市受到較少監管的上市管道。

但 SPAC 上市狂潮近來不但開始引起投資人質疑，也吸引了監管部門的注意。SEC 本月初曾警告過不要基於名人代言而買入 SPAC 股票，並表示正在密切觀察 SPAC 的公開訊息與其他「結構性」的問題。

據史丹佛大學編纂數據，今年第一季已有 8 家借殼上市公司遭到投資人控告。投資人指控，SPAC 與其贊助商在交易前刻意隱藏缺點，一旦 SPAC 完成反向收購，贊助商便能獲得巨額報酬。

消息人士表示，SEC 擔心 SPAC 在收購前的資訊透明度，以及是否充分向投資人披露巨額的支出。

另一位消息人士補充，另一個潛在擔憂是，在 SPAC 宣布上市與公布收購目標間的內線交易風險增加。