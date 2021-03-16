美支付平台Stripe市值超車SpaceX 成最有價值新創公司

拜電子商務蓬勃發展之賜，美國線上支付龍頭 Stripe 在最新一輪募資中，市值飆升至 950 億美元，超越馬斯克的 SpaceX 公司，成為美國未上市卻最有價值的新創公司。

此次參與募資的企業包括安聯集團（Allianz）、安盛（AXA）、投資管理業者 Baillie Gifford、富達（Fidelity）、紅杉資本（Sequoia Capital）以及愛爾蘭國庫管理署（NTMA）。

Stripe 財務長 Dhivya Suryadevara 發表聲明指出，「這場新冠疫情教會了我們許多事，包括我們能達到多少線上支付的目標，雖然 Stripe 每年已為全球數百萬家企業處裡數千億美元的業務，但未來機會還很多，比公司 10 年前剛成立時還要多。

德國保險公司安聯（Allianz）旗下數未投資部門 Allianz X 認為 Stripe 是具數百億美元驚人成長潛力的公司。

Stripe 在 2012 年首輪募資投資人之一的 Elad Gil 表示，他相信 Stripe 將成為一家市值數千億美元的公司，並且認為 Stripe 未來在營運、市值、影響力面還有許多成長空間。

投資了 5,000 萬美元的愛爾蘭國庫管理署則認為，Stripe 在未來的五年內能替愛爾蘭創造逾千個就業機會。

2010 年 Patrick Collison 與 John Collison 這對愛爾蘭兄弟，成立了 Stripe 公司，如今已有 50 多家企業採用 Stripe 線上支付，且每家公司每年處裡的收款與帳單金額均超過 10 億美元，客戶包括有 Google(GOOGL-US)、Uber(UBER-US)、亞馬遜 (AMZN-US)，以及近期加入的 Just Eat、Zoom(ZM-US)、Jaguar Land Rover 與船運巨擘 Maersk。

愛爾蘭具有較低的企業稅率，吸引臉書、蘋果以及 TikTok 等大型跨國公司在該地開設分公司，目前雇用當地人的比例為 1/8。