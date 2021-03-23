甲骨文出售150億美元債務 遭信評機構下調評級

美科技大廠甲骨文 (ORCL-US) 在週一 (22 日) 發行了 150 億美元的債券，為今年第二大規模的企業發債，信評機構惠譽 (Fitch) 和穆迪 (Moody's) 隨即下調了該公司的評級。

甲骨文在一份聲明中表示，發債所籌集的資金，將用於償還明年到期債務，餘下資金將用於股份回購、派息、還債、未來收購及一般營運等用途。不過，惠譽表示，甲骨文發債以在到期前償還債務，與原先預期有所偏離，市場原先預估甲骨文將削減債務。惠譽因此下調甲骨文評級一級至 BBB+，穆迪也下調了甲骨文的評級兩級至 Baa2。

甲骨文的債券發行規模為 150 億美元，是今年僅次於 Verizon(VZ-US) 的第二大規模發債。Verizon 在先前出售了 250 億美元債券，以 455 億美元取得半數以上 5G 頻譜資源。蘋果 (AAPL-US) 也在上個月也發行了 140 億美元的債券，準備返還股東更多現金。

知情人士表示，甲骨文發售 6 種債券，其中最長的是 40 年期債券，殖利率較美國公債高 170 個基點。文件中也顯示，美國銀行、花旗集團、德意志銀行、大摩和富國銀行管理了此次債券發售。

甲骨文先前公布了截至 2 月 28 日止的第三季財報，營收報 100.9 億美元，優於 Refinitiv 調查分析師預期的 100.7 億美元。調整後 EPS 報 1.16 美元，優於 Refinitiv 調查分析師預期的 1.11 美元。

財報顯示，甲骨文第三季雲端業務比市場預期遜色，第四季財測也不如市場所料。不過，甲骨文仍看好雲端基礎設施與企業資源規劃系統 (ERP) 需求將帶動 2022 財年營收成長。