〈國泰金經濟調查〉台股投資意願爆棚 37%民眾想把現金定存轉入股市

國泰金 (2882-TW) 今 (23) 日公布 3 月國民經濟信心調查結果，受到國內疫情趨緩帶動，民氣對景氣展望指數大舉攀升，創 10 年新高，對股市的投資意願更是創歷史新高，有近 37% 民眾願意將現金、定存轉入股市。

國泰金表示，國發會最新公布的 1 月景氣對策信號維持黃紅燈，領先指標與同時指標皆上揚，景氣復甦動能強勁，國內疫情趨緩且基本面穩定，景氣展望指數從 2 月的 8.3 大舉上升至 32，創 10 年新高，現況指數亦翻倍走揚，從 15.7 漲至 34.2；民眾薪資上漲預期指數從 5.2 升至 8.8。大額消費意願指數更由負轉正，從 2 月的 - 0.2 躍升至 13.1，消費意願明顯受景氣與國內逐步放寬防疫措施提振。

樂觀的氣氛也反映在經濟成長率 (GDP) 的期待值，國泰金表示，主計總處估計 2021 年經濟成長 4.64%，通貨膨脹率 1.33%，本月調查結果顯示，民眾對於 2021 年台灣經濟成長率的平均預期值為 3.3%，逾 5 成民眾認為今年經濟成長率會達到 3.5% 以上，高達 9 成民眾認為經濟成長率會「保 2」；民眾對於 2021 年平均通膨預期值為 1.42%，預期今年通貨膨脹率介於 1-2% 的民眾比例為 77%。

國泰金進一步指出，歐美疫情趨緩使各國防疫封鎖措施放寬，美財政刺激的樂觀進展，亦提振投資人風險偏好。本月調查結果顯示，民眾對股市的樂觀指數從 2 月的 6.1 大舉上升至 16.5，風險偏好指數則從 17.6 走揚至 22.4，創 11 年新高，有近 37％受訪者有意將現金、定存，轉入股市投資。