〈國泰金法說〉國壽5年避險成本將省500億、利息收入增350億元

國泰金 (2882-TW) 今 (22) 日舉行法說會，執行副總經理林昭廷表示，由於殖利率上升，預期國壽 5 年避險成本將省下超過 500 億元，未來 5 年利息收入貢獻 350 億元。

國壽去年調整投資部位降低市場波動風險，全年實現股債利得近 1400 億元，創歷史新高紀錄，其中，權益類實現資本利得近 750 億元，光是在台股的年化報酬率就高達 13.5%，而整體避險後投資收益率 3.93%。

受惠股債雙漲，國壽去年底淨值項下金融資產未實現利益高達 1946 億元，林昭廷表示，因為今年以來美債殖利率攀升，截至 2 月底，金融資產未實現稅前獲利降到 1300 億元，利率上升、未實現減少是正常現象。

不過，去年新台幣強力升值，國壽避險成本攀升到 1.72%，林昭廷表示，今年以來，美債殖利率上升，截至上周五收盤，整體利率已回到 2019 年水準，避險成本已較去年下降，CS 目前只有 0.25%，NDF 變動較大，成本 6.47%，今年以來已下降 1.8 個百分比，整體來說，隨著利率反彈，預期今年傳統避險成本將大幅下降，至少改善 20bps，一年避險成本可望省 90 億元，五年節省超過 500 億元。

不僅如此，林昭廷指出，國壽今年新配資金超過 5000 億元，全年利息收入將貢獻 30 億元，若利率維持此趨勢，未來五年，利息收入將貢獻 350 億元。且負債避險成本也會持續下降，預期在 IFRS17 接軌前，負債避險成本可望降到 3.6% 上下。而損益兩平資本報酬率 3.15%，接軌前，可望大幅降到 3% 以下，這些都將對接軌 IFRS17 有所助益。