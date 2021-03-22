〈國泰金法說〉去年獲利創新高 總座：將建議加發現金股利

國泰金 (2882-TW) 今 (22) 日舉行法說會，受惠國壽投資收益增加，推升國泰金去 (2020) 年稅後純益創新高，談到股利政策，總經理李長庚表示，仍將以現金股利為主，因獲利上升，會加發股利，但最後還是要以董事會通過為主。

國壽去年稅後純益大幅年成長 38%，稅後純益以 527 億元創新高，因此拉國泰金稅後純益衝高到 760 億元歷史新高，年成長 19%，每股純益 (EPS) 達 5.41 元亦是新高。

受惠金融資產價格回升及獲利挹注，國泰金去年淨值也達到新高、來到 9048 億元，比前一年爆增 1228 億元，普通股每股淨值也從 2019 年的 51.9 元攀升到 60.8 元。

從各子公司來看，國壽 RBC 達 360%，淨值比達 10.6%，資本水準強健，且提供了金融市場波動緩衝。國泰世華銀行部分去年稅後獲利 223 億元，比 2019 年略減，主要是疫情造成降息、海外資金需求減少，但存放款穩健成長，且持續拓展海外業務，海外獲利成長 14%，占銀行稅前獲利達 46%。

由於國泰金自 2015 年起就全數改為配發現金股利，除了 2019 年每股配發 1.5 元、2018 年每股 2.5 元，其餘 2015、2016、2017、以及去年每股都配發 2 元現金股利；法人關切國泰金今年的股利政策。

李長庚表示，公司發放股利，將參考近期上市櫃公司的配發率，且 2020 年國泰金獲利提高，將建議董事會加發。