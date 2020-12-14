紐西蘭、澳洲計畫明年啟動旅遊泡泡

紐西蘭總理 Jacinda Ardern 週一 (14 日) 表示，紐西蘭內閣原則上同意在 2021 年年初，與澳洲建立不需檢疫的旅遊泡泡 (Travel Bubble) 計畫。

澳洲衛生部長 Greg Hunt 對此表示歡迎，稱這是使國際旅行正常化的「第一步」，並預計澳洲政府絕對會批准這項協議，而兩國之間增加的旅行將使兩國經濟受益。

Ardern 指出，目前還有很多工作要做，具體實施的日期預計在 2021 年宣布。

Ardern 表示，紐西蘭目前的 COVID-19 死亡率最低，在經合組織國家的活躍病例數也最低。

她說，有一些問題必須能夠妥善處理，包括如何隔離來自「安全區」和來自 Covid-19 受影響國家的旅客，以及如果疫情再起，要如何應對人們往返紐西蘭等問題。她指出，預計庫克群島與紐西蘭之間的旅行安全區將首先開放。

Hunt 則表明，只要紐西蘭方面準備好，澳洲隨時可以啟動這項計畫。

他說：「我們知道可能還需要幾週的時間，但是我們正在建設性和耐心地工作。」

在疫情發生之前，澳洲是紐西蘭最大的國際遊客來源，幾乎占所有國際遊客人數的一半。紐西蘭人已經被允許前往澳洲大部分地區而無需隔離，儘管他們返回時仍必須隔離兩個星期。