Omdia：面板價格旺到第二季 第四季價格將修正

市場調查機構 Omdia 周二 (23 日) 發佈報告稱，受惠於宅經濟的趨勢，電視、筆電、液晶顯示器和平板的需求依然旺盛，預計液晶電視面板從 2021 年 1 月～2021 年 5 月還會有 30%～40% 的漲幅。

不過 Omdia 認為今年前第三季面板處於供應緊俏狀態將在第四季出現轉變。隨著第四季各廠新增面板產能釋放、電子元件短缺問題解決，及長期的業務關係壓力，面板廠開始面臨產能去化的壓力，此將導致面板價格回落。

Omdia 表示今年上半年宅經濟帶來的浪潮仍在延續中，品牌廠、OEM 和 ODM 及零售商等均打算把庫存補滿，以便銷售更多產品。全球電視品牌商和 OEM 廠商為達成業績目標持續擴大面板採購數量 (內含部分重複下單)。因此預估今年上半年面板價格還將出現 30%～40% 的漲幅。

另一方面，面板零組件短缺，如玻璃基板、驅動 IC、PMIC、偏光片等，導致供應鏈不順，使下游整機廠商更加緊張，進而下更多訂單。

不過韓國面板廠商正在改變關廠計劃，將韓國的 Gen 7 和 Gen 8 延長營運至 2021 年，搶搭這波面板漲價潮。

(圖片: AFP)

而進入第三季 Omdia 認為面板漲價趨勢將降溫，主要在於宅經濟需求漸漸被滿足，面板需求將變得平緩。

同時到第三季時，面板價格已連續 12 個月上漲。整機廠商和 OEM、ODM 廠商都將因為面板漲價出現一定程度成本壓力，因此將逐漸控制採購訂單。

另一方面中國的新增產能開始釋放，包含華星光電的 T7 Gen 10.5 廠、HKC Display 的 H5 Gen 8.6D 廠，及現有產線擴建後的增量產能等，再配合零組件短缺問題逐步解決，整個面板供需會達到一個均衡狀態。

到第四季 Omdia 預估面板業將進入修正期。終端消費市場需求開始以溫和方式縮減，而品牌廠商補庫存需求可抵消一部份衝擊。而供給端則是隨著產能增加、零組件短缺問題解決及長期的業務關係壓力，面板廠商開始出現產能消化的壓力，導致面板報價鬆動下滑。

而價格競爭將從低階面板廠商開始。但為了保持良好的獲利水平，面板廠商會採取逐步降低面板價格方式，而不會將價格一次調整到位。至於整機廠在看到需求大幅下降之前，會慢慢增加對面板廠商報價的壓力。

