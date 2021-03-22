晶片、汽車出口強勁 南韓3月前20日出口年增12.5%

根據南韓海關總署在週一 (22 日) 公布的數據顯示，受惠於疫情期間晶片和汽車出口強勁，南韓 3 月前 20 日出口較去年同期增長了 12.5%。

數據顯示，在 3 月 1 日至 20 日期間，南韓的出口總額為 339 億美元，高於去年同期的 301 億美元，增長了 12.5%。進口額則是較去年同期增長 16.3%，達到 330 億美元。貿易順差為 8.2 億美元。

從各部門來看，在 3 月前 20 日，作為南韓關鍵出口項目的記憶體晶片出口年增 13.6%。半導體產品約佔南韓出口總額的 20%，近期全球晶片供應持續吃緊，是推升晶片價格飆升的主因之一，並有助於南韓出口收入成長。南韓也是全球最大的記憶體晶片製造商三星電子及其競爭對手 SK 海力士的所在地。

此外，在石油價格上漲的帶動下，南韓汽車出口增長了 13%。石油產品出口也增長了 12.4%。

從出口國家來看，南韓對最大貿易夥伴中國出口較去年同期增長 23.4%，對美國的出口則年增 7.4%。

分析師表示，受惠於半導體和汽車的出口強勁，南韓經濟正處於復甦軌道。

據先前的數據顯示，南韓 2 月份出口總額為 448.1 億美元，年增 9.5%。該國出口在 11 月恢復了 3.9% 的增長後，持續保持成長，在過去的 12 月和 1 月皆出現兩位數成長，分別為 12.4% 和 11.4%。

上個月，南韓央行將 2021 年出口成長預測從 11 月份時的 5.3% 上調至 7.1%。