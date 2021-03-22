萬海去年Q4賺贏過去10季總和 全年獲利逾百億元寫新猷

貨櫃航商萬海 (2615-TW) 今 (22) 日董事會通過 109 年度合併財報，全年稅後純益 113.17 億元，年增幅 216.67%，如市場預期寫下歷年來獲利新高紀錄，稅後純益 5.1 元，其中，第四季稅後純益 77.62 億元，年增 555.6%，賺贏 2018 年第二季以來共 10 季的獲利總和，每股純益 3.5 元。

萬海董事會也通過，擬配發每股現金股利 1 元、股票股利 1 元，合計股息 2 元，以今日收盤價 54.5 元計算，現金殖利率約 1.8%。

萬海去年合併營收 818.8 億元，年增 12.24%，營業毛利 175.81 億元，年增 143.17%，毛利率 21.47%，年增 11.56 個百分點，營業利益 127.82 億元，年增 348.28%，營業利益率 3.91%，與去年同期持平。

萬海去年第四季合併營收 279.46 億元，年增 48.04%，營業毛利 102.81 億元，年增 419.5%，毛利率 36.79%，年增 26.31 個百分點，營業利益 85.82 億元，年增 936.47%，營業利益率 30.71%，年增 26.33 個百分點，稅後純益 77.62 億元，年增 556.13%，每股純益 3.5 元。

萬海指出，為未來業務發展所需，將增資發行新股，發行股數共 221,829,746 股，而明日將登場的法說，如何解讀海運後市，投資人高度關注。