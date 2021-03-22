KY股爆雷主因曝光 政策不喊卡今年尚有6家擬IPO

KY 股中已有康友、淘帝，英瑞、凱羿、VHQ 等 5 家相繼出包，還有 20 家列入財務警示區，證交所董事長許璋瑤表示，KY 公司營運這兩年來主要受中美貿易和疫情所影響，但狀況沒想像這麼糟糕，KY 掛牌政策不會停，今 (2021) 年還有 6 家公司擬送件申請 IPO。

許璋瑤表示，目前 KY 在財務警示專區有 20 家出狀況，但狀況沒想像的糟糕，主因這兩年來中美貿易和疫情關係，最近出問題的都是勞力密集，因為生產力靠勞工，在疫情和景氣不好影響下，公司因此產生問題。而上櫃 KY 部分，只有 2 家出問題，因為淨值為負值而下櫃的只有一家。

許璋瑤表示，自 2008 年至 2019 年底止，KY 公司的現金股利這幾年來共發出 2300 億元，如果以股價來看，台北股市的千金股，有將近一半是 KY 股，例如矽利 - KY 股價 2300 元、世芯 - KY 也超過 900 元，顯示對資本市場具有一定貢獻度。

證交所總經理簡立忠補充表示，KY 若要掛牌，獲利門檻較高，最近一年要賺 1.2 億元，但國內資本額 6 億元的公司獲利只要求 3600 萬元；從 2017 年到 2019 年，目前已掛牌的 KY 公司 EPS 平均都有 4、5 元，優於國內上市櫃公司的平均 EPS 2.5-3 元。且 2017 年到 2020 年，有 12 家 KY 公司在台投資逾 3 億元，並聘用逾萬人到海外公司上班。

證交所表示，KY 掛牌政策不會停，而是更加強 KY 公司的上市審查，承銷券商要把關包括：揭露董事及大股東國籍、確保沒有中資持股逾 30%、台籍董事必須過半才能送件；同時掛牌後，券商每年至少要去 KY 公司的生產基地一次，實地查核了解生產及出貨情況。

簡立忠表示，目前已核准上市的 KY 公司有 3 家，AES-KY 在今天掛牌，另外還有 2 家分別為：第一化成與柬埔寨的志強今年也會上市，此外，還有 6 家正由券商輔導中，擬在今年送件申請 IPO，但尚未最終拍板。