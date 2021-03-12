高通5G射頻晶片出貨受阻 影響Q2手機產量5%

TrendForce 指出，三星 (Samsung) 德州奧斯汀廠上月受暴風雪影響，3 月底產能利用率才會回升至 90%，尤其該廠生產產品包括高通 (QCOM-US)5G 射頻晶片、三星 LSI OLED 驅動晶片，以及三星 LSI CIS 晶片，又以前兩項產品生產受阻最嚴重，將影響第二季 5% 的智慧型手機產量。

TrendForce 補充，由於本次為預警停電，儘有部分 WIP(Work In Process) 晶圓面臨報廢，不過，該事件使奧斯汀廠超過半月時間暫停投片，對目前已相當吃緊的晶圓代工產能來說，衝擊明確。

以 Line S2 月產能來看，高通 5G 射頻晶片占近 30%、三星 LSI OLED 驅動晶片約近 20%，以及三星 LSI CIS 晶片占 15%。

TrendForce 表示，儘管高通射頻晶片產能有 30% 受影響，但考量終端手機品牌既有庫存，以及可透過提高 4G 手機生產比重，預估該事件影響第二季智慧型手機生產數量約 5%，且若三星優先復工射頻晶片，影響幅度可望再收斂。

三星 LSI OLED 驅動晶片主要應用在蘋果 iPhone 12 系列，影響時間落在第二季底，考量蘋果現有機種備料高峰已過，短期庫存足以應付，加上 iPhone 12 mini 市場銷售表現不如預期，可能提早在第二季進入停產 (EOL) 等狀況，蘋果缺料壓力小。

再者，近期 iPhone 11(LCD panel) 銷售回溫，蘋果同樣可透過增加該系列生產比重，穩定季度生產表現，因此認為第二季 iPhone 產量受影響有限。

TrendForce 認為，第二季 5G 手機生產恐面臨較大挑戰，儘管可透過提高 4G 手機的生產比重，維持生產水平，讓影響幅度控制在 5%，不過，5G 手機滲透率恐受此事件影響，從原先預估值 38%，下滑至 36.5%。