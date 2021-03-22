瑞薩火災需一個月時間復工 汽車生產恐再受衝擊

日本車用 MCU 大廠瑞薩電子 (Renesas) (6723-JP) 在 21 日 (週日) 表示，該公司生產車用半導體等的最主要據點、日本茨城縣的「那珂工廠」，在上週五 (19 日) 因發生火災所導致的停工問題，復工作業約需花上一個月左右時間。

由於半導體在生產過程中必須經過相當多的製程，從頭到尾通常需花費二到三個月的時間，供應要恢復正常大概需要三個月時間。

美中貿易摩擦及全世界的需求激增，引發車用半導體的短缺問題。加上美國二月中旬的暴風雪、導致當地半導體工廠停擺，都讓晶片短缺的問題更加嚴重，汽車廠商的減產風險也隨之拉高。

瑞薩電子的公司社長柴田英利在 21 日 (週日) 的記者會上表示「會盡力設法在一個月內重啟生產。」他也提到「有部分地方並不明朗」，暗示有延誤的可能。此外，柴田社長也擔憂會對半導體的供給造成很大影響。

這回那珂工廠所發生的火災，是在 19 日清晨 2:47 的時候發生，火勢大約在五個半小時後撲滅，也造成負責車用 MCU 生產的 12 吋晶圓產線受損。瑞薩的車用 MCU，市占及營收在全球排名第二，日本汽車業龍頭豐田 (7203-JP) 還有日產 (7201-JP) 等都是該公司客戶。

伊藤忠總研 (Itochu Research lnstitute) 的上席主任研究員深尾三四郎認為，汽車業界所面臨到的半導體調度困難、很可能持續半年左右。