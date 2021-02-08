瑞薩擴大規模 擬斥近60億美元收購戴樂格

美國蘋果 (AAPL-US) 供應商的英國大型半導體公司戴樂格 (Dialog Semiconductor) 7 日 (週日) 宣布，該公司正與日本同業的瑞薩電子 (Renesas)(6723-JP) 進行協商，打算將公司賣給瑞薩，瑞薩出示的價格約達 49 億歐元 (約 60 億美元)。戴樂格方面表示，協商若有進一步發展，會在必要時對外公布。

根據《日本經濟新聞》週一 (8 日) 報導，瑞薩在 8 日的一份聲明當中表示，併購戴樂格事宜，目前還在協商中，並間接證實併購金額。

戴樂格的總部設在英國倫敦郊區，公司股票在德國法蘭克福證交所上市。依據公布的消息內容，瑞薩提出以現金買下的條件，每股價格相當於 67.5 歐元，較 5 日的收盤價格溢價 2 成。

目前戴樂格用於 5G 手機及平板的半導體晶片銷售暢旺，該公司 1 月上修了 2020 年 Q4 的營收預測，最高估達 4.41 億美元。

《彭博社》也在 7 日報導這項併購消息，目前除了瑞薩之外，意法半導體等廠商也與戴樂格接觸。

半導體行業不斷傳出併購消息，美國輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 在 2020 年 9 月時，就英國安謀 Arm 的併購案與日本軟銀集團 (9984-JP) 達成協議。該併購案的成交金額上看 400 億美元，不過英國競爭及市場管理局 (CMA) 與各國監管當局，正在確認該筆併購案有無問題。

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