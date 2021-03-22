〈台股盤前要聞〉晶片缺貨衝擊Q2顯現、東元布局車用邁大步 今日必看財經新聞

台股盤前要聞關注五大重點，半導體產業受零組件缺料影響，第二季衝擊將最為劇烈，明年恐依舊無法緩解；東元拿下電動巴士大廠華德動能 500 套動力系統訂單後，傳出印度廠也將重啟建設。以下是今 (22) 日必看重要財經新聞。

〈觀察〉半導體晶片缺貨衝擊下季顯現 明年情況更劇烈

半導體缺貨潮去年第四季正式引爆，由電源管理 IC、驅動 IC，進一步蔓延至 MCU 等，晶圓代工產能吃緊情況可能持續一整年；業者認為，第二季將是產業受零組件缺料情況衝擊最劇烈的時候，且情況未見緩和跡象，明年缺貨恐更嚴重。閱讀全文...

東元車用馬達海外布局報捷 訂單到手差最後一哩路

馬達大廠東元 (1504-TW) 開發電動車動力系統，繼拿下電動巴士大廠華德動能 500 套訂單後，據悉，也與國際汽車廠談好規格與價格搶攻印度市場，且印度廠預計 5 月重啟建設計畫，並將導入車用馬達生產線，目前僅差對方訪廠後，訂單將更為明朗。閱讀全文...

智邦 400G 交換器將放量 今年挑戰首賺一股本

網通大廠智邦 (2345-TW) 去年獲利登峰，今年受惠全球 5G 基礎建設持續帶動高階交換器需求，加上 400G 產品逐步放量出貨下，法人看好，智邦今年獲利將首度賺進 1 股本。閱讀全文...

〈觀察〉搶能源商機 電信三雄綠電佈局見成效

當企業使用綠電成為全球趨勢，台灣電信產業近年也掀起綠能熱潮，布局已見成效，其中，中華電 (2412-TW) 已建置 470 個太陽能發電廠、遠傳 (4904-TW) 透過設立子公司打造能源管理平台，兩家業者已有營收、獲利貢獻，台灣大 (3045-TW) 更鎖定綠能相關標的，最快今年開始投資。閱讀全文...

智慧城市展將開展 仁寶、群創秀醫療新技術

2021 年智慧城市展將在 3 月 23 日到 3 月 26 日舉行，主辦單位台北市電腦公會表示，今年將採虛實整合方式進行展出，預計吸引超過全球 150 個國家地區、約 15 萬國際專業買主，超過 60 萬次以上的瀏覽量，而電子科技大廠仁寶 (2324-TW)、群創 (3481-TW) 等，將分別展示智慧醫療等新應用。閱讀全文...