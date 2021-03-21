智慧城市展將開展 仁寶、群創秀醫療新技術

2021 年智慧城市展將在 3 月 23 日到 3 月 26 日舉行，主辦單位台北市電腦公會表示，今年將採虛實整合方式進行展出，預計吸引超過全球 150 個國家地區、約 15 萬國際專業買主，超過 60 萬次以上的瀏覽量，而電子科技大廠仁寶 (2324-TW)、群創 (3481-TW) 等，將分別展示智慧醫療等新應用。

台北市電腦公會指出，今年智慧城市展將採實體、線上展同步舉辦，實體展方面將有 251 家廠商，使用近 1000 個攤位，展出智慧醫療、智慧交通、智慧建築、智慧節能、智慧安防、智慧政府等各種應用。

仁寶旗下神寶醫資同樣也將參與智慧城市展，展出以 AI+5G 遠距智慧醫療發展趨勢的解決方案，包含神寶醫資智復寶 BoostFix、APAL 5G MiFi 無線網路分享器與神寶醫資 AI 輔聽器等，強攻今年智慧醫療商機。

面板大廠群創也宣布將參與智慧城市展，日前也展出可撓式 X 光醫療平板感測器，瞄準醫療 X 光商機，並陸續導入各大醫療院所，這次也將再次展出相關應用、一系列最新創新技術與應用展品。

另一方面，中華電 (2412-TW)、遠傳 (4904-TW) 也將分別與台灣智慧城市產業聯盟合作，各自設立 5G 應用主題館，諾基亞、伸波等也將展示 5G 最新應用，同時由 25 家廠商共同發起推動的「5G 智慧杆標準推動聯盟」，將舉辦聯盟成立大會，並由和碩 (4938-TW) 董事長童子賢擔任首屆會長。