郭明錤：MacBook Pro將全新改款 雙鴻、奇鋐受惠

天風證券分析師郭明錤出具最新報告指出，蘋果將在今年第 3 季推出 2 款全新外觀設計 MacBook Pro，全年總出貨最高年增 3 成，上看 2000 萬台，推升熱管需求，此外，蘋果積極測試 iPhone 用的 VC (Vapor Chamber) 散熱系統，雙鴻 (3324-TW)、奇鋐 (3017-TW) 將成最大受惠業者。

郭明錤表示，受惠強勁換機需求，預期蘋果 MacBook 今年總出貨量將年增 25-30%、達 2000 萬台，加上蘋果有望第 3 季推出 2 款全新外觀設計 MacBook Pro，並將推升熱管今年全年需求量年增 60-80%。

郭明錤指出，由於 MacBook Pro 已 5 年沒改變外觀設計，因此即將推出的新機種將吸引消費者高度注意力，並顯著推升換機需求。

針對 MacBook Pro 2 款新機種，郭明錤預測，將分別配置 14 吋與 16 吋顯示器；機殼設計方面，新機型頂蓋與底部取消既有機種弧度設計，改採類似 iPhone 12 平面直角；恢復 MagSafe 充電接頭設計；移除 OLED 觸控條，恢復實體功能按鍵等。

郭明錤預期，2 款全新設計 MacBook Pro 將採用既有 16 吋 MacBook Pro 的熱管散熱設計，規格顯著優於既有的 13 吋 MacBook Pro 與 MacBook Air，考量熱管面積與 MacBook 整體出貨量成長，估熱管 2021 年用量年增 60-80%。

iPhone 方面，郭明錤指出，因未來運算能力更強與 5G 連網速度提升，高階 iPhone 需要配備 VC 來滿足更高散熱需求，因此蘋果目前仍在積極測試 iPhone 用 VC 散熱系統，再者，iPhone 尚未採用 VC 關鍵在於，VC 可靠性測試無法達到蘋果的高標要求，若 VC 可靠性能順利改善，最快有望 2022 年高階 iPhone 將採用 VC。