郭明錤：市場對鴻海集團取得Apple Car訂單過於樂觀

天風國際郭明錤今 (2 日) 發表報告，預測 Apple Car 最快將在 2025 年發布，由於時程緊迫，鴻海集團 (2317-TW) 因普遍較欠缺大量出貨電動車經驗，早期難以得利，至少需要 2–4 年的持續投入才能見到初步成果。

郭明錤建議關注 Apple Car 長期兩大投資機會，分別是與 Apple 合作車商之既有供應鏈，與目前 Apple 目前的光學與半導體供應鏈。

他相信，Apple 將與生產與驗證經驗的既有車廠，包括現代汽車 Hyundai、通用汽車 GM 與標致雪佛龍 PSA 深入合作，以顯著縮短 Apple Car 開發時間並創造上市時間優勢。

由於 Apple Car 愈晚投入市場，愈不利於建立競爭優勢，因此郭明錤預測，蘋果將善用既有車廠資源，並專注在自動駕駛軟硬體、半導體、電池相關技術、外觀與內部空間設計、創新使用者體驗與整合既有蘋果的生態。

他表示，目前鴻海集團並非 Apple 開發 Apple Car 的最佳合作夥伴，市場對鴻海、鴻準 (2354-TW)、廣宇 (2328-TW)、乙盛 (5243-TW)、榮炭 (6555-TW) 與正達 (3149-TW) 等公司的 Apple Car 訂單過於樂觀。鴻海集團中目前 Apple Car 訂單能見度較佳者僅為鴻騰精密 (6088-HK)。

他也重申，現在買入 Apple Car 股票風險過高，建議投資人可關注 Apple Car 長期兩大投資機會，分別是與 Apple 合作車商之既有供應鏈與目前 Apple 目前的光學與半導體供應鏈。