蘋果下半年推新MacBook Pro 郭明錤：創惟獨家供應SD卡控制晶片

天風證券分析師郭明錤今 (23) 日出具報告，預測蘋果在今年下半年推出 2 款全新設計的 MacBook Pro，有多個重大設計與規格變化，調查指出，創惟 (6104-TW) 將首度成為蘋果主要產品供應商，獨家提供 SD 卡插槽客製化控制晶片。

郭明錤表示，蘋果預計在下半年推出 2 款全新設計 MacBook Pro，將有多個重大設計與規格變化，其中一項是對使用者實用的改變，將配備 SD 卡插槽與 HDMI 接口，對新 MacBook Pro 的出貨動能正向看待，並預測今年整體 MacBook 出貨量年增 25-30%，達 2000 萬部。

郭明錤表示，蘋果預計在下半年推出 2 款全新設計 MacBook Pro，包括外觀設計、恢復 MagSafe、移除 OLED 觸控條、配備更多 I/O、不提供 Intel CPU 選項與採用 mini LED 顯示器，將有多個重大設計變革。

據最新調查顯示，在筆記型電腦機種中，約有 75-80% 的機種配備 HDMI 接口，約有 35-40% 的機種配備 SD 卡插槽。郭明錤預測，新款 MacBook Pro 將配備 SD 卡插槽與 HDMI 接口，而此實用改變將有助於推升換機需求。

郭明錤看好新款 MacBook Pro 的推出，預測 2021 年整體出貨量年增 25-30%，達 2000 萬部，並認為，MacBook 強勁換機需求主要來自新機型規格與設計改變，而僅非 WFH (在家工作) 的需求。

同時，郭明錤也指出，創惟為新款全新設計 MacBook Pro 的 SD 卡插槽的獨家控制晶片供應商。對創惟而言，取得蘋果主要產品訂單意義重大，在 Apple/Mac 方面出貨量的可望顯著成長，預期創惟的營收與 EPS 將自第二季開始受惠。

郭明錤表示，創惟成為蘋果主要產品供應商，長期而言，這有助取得更多蘋果品牌與第三方廠商的配件訂單。此外，郭明錤也預期，未來創惟將是 Mac 升級高速傳輸 USB 4.0 的潛在受惠者之一。