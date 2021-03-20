〈美股盤後〉美中會談結束 銀行股拋售潮 道瓊收黑逾200點

週五 (19 日) 美國聯準會 (Fed) 宣布不再繼續放寬補充槓桿率 (SLR)，美債殖利率回落，銀行股重挫，Visa、摩根大通領跌，道瓊收黑逾 200 點，科技、晶片股回暖，那指、費半收紅。

以一週計，道瓊週跌 0.5%，而標普和那指週跌幅超過 0.8%。

政經消息方面，美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 及白宮國安顧問蘇利文 (Jake Sullivan) 昨日在阿拉斯加州與中國中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪及中國外交部長王毅會晤，雙方昨日言辭交鋒後，目前會談已結束。

此外，美國聯準會 (Fed) 宣布不再繼續放寬補充槓桿率 (SLR)，重申鬆綁措施將於本月底到期。

聯準會 (Fed) 主席鮑爾週五於《華爾街日報》的專欄文章中重申，美國經濟已大幅改善，但復甦還遠未完成，Fed 致力於使用其所有工具來促進經濟復甦。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.22 億例，死亡數突破 269 萬例，美國累計確診超過 2970 萬例，累計死亡數超過 54 萬。

週五 (19 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 234.33 點，或 0.71%，收 32,627.97 點。

標普 500 指數下跌 2.36 點，或 0.06%，收 3,913.10 點。

那斯達克指數上漲 99.07 點，或 0.76%，收 13,215.24 點。

費城半導體指數上漲 35.15 點，或 1.18%，收 3,011.37 點。

標普 11 大板塊有 6 大板塊上漲，通訊服務、非必需消費品和醫療保健板塊領漲，房地產、金融和工業板塊領跌。

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