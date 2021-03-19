〈美股盤前要聞〉四巫日盤前債券殖利率回落 主要股指反彈

美股「四巫日」到來，美國 10 年期公債殖利率周五 (19 日) 小幅回落，主要指數趁勢反彈，盤前標普 500 期貨漲約 0.2%，道瓊期貨平盤震盪，那斯達克 100 期貨升 0.5%。

1. 美股四巫日前 未平倉合約規模超 6000 億美元

根據高盛圖表，3 月 19 日美股四巫日之前，美國金融市場個股期權名義未平倉合約規模，可能達到除 1 月外有史以來最高，超過 6000 億美元。

與此同時，標普 500 指數到期合約的數量，則是至少十年以來最低—在 3 月的 400 萬口未結清合約中，僅有 60% 左右將在周五到期。

「四巫日」是美股每季一次的金融衍生品到期日，發生在每年三、六、九、十二月的第三個星期五，通常伴隨股票和衍生品價格的大幅波動。

高盛指出，標普 500 指數未平倉合約減少，反映出成交量正在繼續分散，而非僅集中將到期的合約上。

2. 美中會面唇槍舌戰 幾乎沒有任何共識

美中周四 (18 日) 於阿拉斯加安克拉治首度舉行高層面對面的會談，雙方就貿易、經濟威脅與人權展開唇槍舌戰，場面火藥味濃厚，雙方幾乎沒有任何共識。

以美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 與國安顧問蘇利文 (Jake Sullivan) 為首的美方官員一開場時便表示，美國致力於使用外交促進美國利益以及加強維護國際秩序，美國並未尋求與中國發生衝突，歡迎激烈競爭，且會堅守美國的原則，力挺盟國。

中國外交官楊潔篪隨即回擊美國的指控，他表示美國才是利用軍事力量和金融霸權來管轄並鎮壓其他國家的專家，反對美國干涉中國內政事務。

3. 美國 1400 美元紓困金可能不會流入股市

美國總統拜登推出的 1.9 兆美元紓困方案，上周末開始一筆一次性 1400 美元的付款，撥放給大多數美國人。華爾街分析師發現，近期數據表明，接種疫苗的美國人正走出家門，準備購買機票、而不是航空股。

一些投行調查，美國人可能將這筆紓困金投入股市或是比特幣等加密市場，然而，Google 搜尋引擎卻洩露不一樣的答案。

根據 Google 搜尋趨勢，「Google 航班」的關鍵字搜索上週達 100 分的最高人氣。新一筆紓困金發放消息傳出之前，與旅遊相關的搜尋就已大受歡迎。

4. 日本央行宣布取消 ETF 購買額度 並放寬長債殖利率目標

日本央行 (Bank of Japan) 周五 (19 日) 公布最新的金融政策決議內容，基準利率維持在 - 0.1% 不變，公債殖利率變動幅度微幅放寬至正負 0.25%，並取消 ETF 股票型指數基金購買的額度規定。

日本央行預估貨幣寬鬆政策的長期化發展將進一步拉長，因此解除原本每年買進 ETF 股票型指數基金約 6 兆日圓的額度規定。日本央行明確表示，在股價高漲的時候不會進行買進，但在市場陷入混亂時，會積極進場買進。

5. 美銀：過去一周股票基金流入 683 億美元 創單周新高

儘管美債殖利率上揚拖累那斯指，美國銀行周五 (19 日) 公布數據顯示，截至 3 月 17 日當周，投資人仍向股票基金投入 683 億美元，創下單周最高紀錄。

今年迄今，全球股票基金共吸引 3470 億美元資金，與 2017 年全年流入資金額相等。美銀表示，按年率計算，今年的資金流入量相當驚人，可達 1.6 兆美元。

既使超寬鬆貨幣政策吸引大量資金流入。美銀警告，市場資金恐將面臨收緊。今年迄今，全球央行累計升息次數達到 8 次，降息數為 5 次。