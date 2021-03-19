【富蘭克林】全球市場回顧與展望

- 主要區域股債市回顧與展望
美歐股市
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聯準會按兵不動及主席鮑爾釋鴿派論調一度帶動美股上揚，史坦普 500 指數改寫新高，惟十年期美國公債殖利率自去年 1 月以來首度突破 1.7% 及油價下挫，拖累美股回落，四大指數週線漲跌互見，那斯達克指數跌幅較重，聯準會維持基準利率於 0%-0.25% 及購債計畫不變，聯準會上調經濟展望，PCE 通膨率預期今年升至 2.4% 後，明年將放緩至 2%，利率點陣圖預測中值顯示近零利率至少將維持到 2023 年底，主席鮑爾重申目前的貨幣政策適當，現在討論縮減購債規模仍為時過早。景氣復甦帶動通膨預期與殖利率攀升，激勵景氣循環性類股持續走強，雖阿斯特捷利康新冠疫苗血栓負面效果引發歐洲多國一度暫停接種，但在歐洲藥品管理局重申該疫苗之安全性與有效性後，各國亦陸續恢復接種，近週在汽車類股強漲 7%，旅遊休閒、媒體及銀行類股漲幅介於 2~3% 下，抵銷油價下跌壓低能源股收低近 4% 的衝擊，支撐歐股連續第三週收高。經濟數據錯綜：惡劣天氣導致美國二月零售銷售下降 3%，但未來數月隨著民眾收到新一輪紓困支票，零售銷售可望加速增長，二月製造業產值下滑 3.1%，為四月份以來首見下降，整體工業生產下降 2.2%，二月新屋開工及建築許可分別下降 10.3% 及 10.8%，均不如預期，上週初請失業救濟金人數意外增加 4.5 萬人至 77 萬人，升至一個月高點，反觀三月紐約州及費城製造業調查指數均攀升且優於預估。歐元區二月份 CPI 終值月增 0.2%、年增 0.9%，同於初值，法國二月份通膨調和數據月增 0%、年增 0.8% 及義大利年增 1%，大致符合預估，德國三月份 ZEW 景氣調查預期值 76.6，優於預估。
史坦普 500 十一大類股除工業、不動產及醫療類股收紅外均下跌，能源類股隨油價下挫而收低 7.67%，跌幅最重；殖利率攀升打壓科技類股收黑 1.10%，軟體與服務股跌幅較重，支付股 Paypal、萬事達卡跌逾 4%，權值股微軟及蘋果均收低，所幸 IT 諮詢公司 Accenture 上季營收超出預期且上調全年營收預測，支撐股價上漲 0.7%；特斯拉及亞馬遜分別下跌 5.85% 及 2%，福特汽車計畫發行 20 億美元可轉債，該股下跌 6.58%，領跌消費耐久財類股收低 0.94%；金融類股回檔 0.5%，但銀行股受到殖利率彈升帶動逆勢上漲 0.7%；工業類股以 0.44% 漲幅領先，疫情趨緩促使航班預訂量增加，激勵航空股上漲 1.86%，聯合航空及美國航空集團大漲超過 5.6%；亞馬遜計畫於今年夏季擴充遠距醫療服務，拖累 Teladoc 股價收低 6.3%，藥廠禮來旗下阿茲海默症藥物中期試驗數據錯綜，衝擊股價下挫 11.6%，正在等待美國 FDA 審核阿茲海默症候選藥物的 Biogen 亦收低 1.45%，FDA 要求 AbbVie 提供旗下藥物 Rinvoq 的資訊，壓抑 AbbVie 下跌 4%，反觀 Moderna 展開兒童的新冠疫苗臨床試驗，股價上漲 3.26%，美國基因及吉利德科學漲逾 4%，支撐醫療類股收紅 (類股表現僅含價格變動)。
終場道瓊工業指數上漲 0.27% 至 32,862.30 點，史坦普 500 指數下跌 0.69% 至 3,915.46 點，那斯達克指數下跌 1.52% 至 13,116.17 點，費城半導體指數上漲 0.40% 至 2,976.22 點，羅素 2000 指數下跌 3.61% 至 2,267.59 點，那斯達克生技指數下跌 1.14% 至 4,809.08 點；MSCI 歐洲指數上漲 0.96% (彭博資訊，統計期間為 3/15~3/18，含股利及價格變動)
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中長線投資展望：定期定額或逢回分批佈局美國優質成長股，留意歐股政策作多行情
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美股：美國通過 1.9 兆美元紓困法案，內容包括向數百萬美國民眾發放 1400 美元，延長補充失業救濟金發放至 9/6 但金額由每週 400 美元降至 300 美元，3,600 億美元州及地方政府資金援助，1600 億美元用於疫苗及檢測計畫等，摩根士丹利 (3/9) 預估，本季底美國 GDP 可望恢復至疫情前水準，而且，美國家庭累積高達 2.3 兆美元的超額儲蓄，待第二季經濟重新開放可望提振消費動能，上修 2021 年美國 GDP 成長率 0.8 個百分點至 7.3%，2022 年 GDP 預估成長 4.7%。富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭 ‧ 包爾認為，隨著疫苗施打，先前被抑制的需求獲得釋放，經濟增長及消費支出可望加速，美股中長期前景依然樂觀，未來股市回報主要將由獲利成長所驅動。葛蘭 ‧ 包爾看好數位創新的投資機遇，數位創新的影響性已從科技業擴及工業、醫療、金融等其他產業，有助加速產業發展並提高國際競爭力。科技股方面，許多科技公司具備較快的成長性、更高的現金流量以及更高的投資回報率，考量科技股對於整體指數的獲利貢獻、未來 3~5 年的成長前景高於市場平均，整體科技類股並沒有被高估。
富蘭克林證券投顧表示，儘管近期美股受到殖利率牽動震盪加大，然而，殖利率彈升的主要原因反映的是景氣動能改善，而且，聯準會多次重申將維持寬鬆貨幣政策，預期股市短線震盪無礙多頭格局，建議投資人不妨趁股市回檔之際掌握分批承接機會，或者持續以大額定期定額方式布局產業配置多元的美國成長型股票基金，產業方面，科技及生技產業分別受惠企業數位轉型及人口高齡化趨勢成長前景明確，部分資金可搭配價值型股票基金操作，掌握類股輪動機會。
歐股：Refinitiv 資料 (截至 3/16) 顯示，預期第四季度 STOXX 600 公司的獲利將下滑 15.2%，與前週相同，營收預期下滑 10.5%，前週預期下滑 10.6%，目前有 269 家企業公布第四季獲利，65.1% 的企業公布獲利優於預期，315 家企業公布第四季營收，55.9% 的企業公布營收優於預期，下週將有 10 家道瓊歐洲 600 企業公布獲利。Refinitiv 預期第四季整體產業獲利下滑 15.2%，原物料類股正成長 73.6% 最佳，循環性消費獲利成長 31.1% 居次，不動產獲利成長 21.9% 居第三、公用事業及非循環性消費類股亦有獲利成長 9.3% 及 4.3%，能源類股則下滑 58.4% 最差，整體營收預期下滑 10.5%，以不動產類股正成長 26% 最佳，科技類股正成長 7.9% 居次，公用事業類股亦有正成長 5%，其他類股營收均為負成長，能源類股下滑 36.9% 表現最差。富蘭克林證券投顧表示，歐洲在疫情控制及疫苗接種上明顯落後，在政策上則力圖急起直追，除歐洲央行加速購債以緩和借貸成本上揚壓力外，歐盟積極籌備 “數位綠色護照”，若能如期在夏季開始使用，可望為依賴旅遊業的歐洲國家經濟帶來復甦契機，在全球經濟活動加快復甦下，歐洲股市景氣循環類股比重較高及歐洲企業全球化佈局比重較高的優勢將可望直接受惠。此外，歐盟復甦基金的推動及逐步落實，不但反應出更加團結的歐洲聯盟，也將更進一步推動歐洲經濟邁向長期可持續性的成長。另一方面，美歐關係在美國總統拜登上任後逐漸改善，例如近期雙方同意暫停因飛機補貼爭議而實施的數十億美元的進口關稅，且美國總統拜登簽署簽署氣候變遷的行政命令，有意打造美國為最大清潔能源出口國，正與歐洲的綠色政綱互相呼應，亦將直接嘉惠作為環境投資先驅的歐洲市場及相關產業，在類股輪動加速下，建議投資人介入歐洲股市以直接受惠刺激政策的循環類股為布局核心，長線在 ESG 等新興題材支持下，歐股有望重新吸引投資人目光。
全球新興股市
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聯準會利率會議承諾持續寬鬆政策立場，惟通膨預期仍推升美國十年期公債殖利率大幅攀升，壓抑新興股市多數走弱。
中國一二月份工業生產成長 35.1%、零售銷售成長 33.8%，均優於預期，固定資產投資成長 35%、低於預期，經濟數據整體正向，惟人行開展 1000 億人民幣一年期中期借貸便利 (MLF) 操作，連續第二個月等量續做 MLF，人行中性操作未能緩解市場對於流動性緊縮之擔憂，美中兩國外長等級會談氣氛不佳亦不利提振金融市場投資情緒，陸股週線走弱、科技股跌勢最重。港股由金融地產、通訊等類股領漲收紅，美國法院凍結政府對於小米的投資禁令加以市場對其電動車生產業務寄予預期，推升小米股價大漲。韓股由化學類股領跌收黑，消息指出德國汽車大廠福斯計畫 2023 年起改用稜柱狀電池，衝擊生產圓柱狀與袋狀車用電池的南韓樂金化學、SK Innovation 股價重挫，領跌韓股盤勢。印度一月工業生產意外萎縮 1.6%，二月躉售物價指數由 2.03% 攀升至 4.17%，高於預期且為 2018 年 11 月以來新高水準，加以印度部分地區新冠肺炎新增確診人數上升，拖累印股走弱。美國指控俄羅斯總統普丁授權干涉美國 2020 總統大選，拜登稱普丁將為此付出代價，俄羅斯則召回駐美大使表達抗議，美俄兩國關係惡化引發美方進一步對俄羅斯實施制裁之擔憂，拖累俄羅斯股匯齊跌。巴西央行利率會將基準利率大幅上調三碼至 2.75%，高於市場預期的兩碼調升幅度，銀行等金融類股走強引領巴股收紅。
總計過去一週摩根士丹利新興市場指數下跌 0.02%、摩根士丹利新興市場小型企業指數上漲 0.79%、摩根士丹利亞洲不含日本指數上漲 0.23%，摩根士丹利拉丁美洲指數上漲 0.75%、摩根士丹利東歐指數下跌 2.21%。(彭博資訊美元計價，統計期間為 3/15~3/18，含股利及價格變動)
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富蘭克林證券投顧表示，本波債券殖利率攀升的原因主要受景氣回升與通膨上揚的預期所拉動，並非央行欲緊縮政策所致，包含聯準會在內的主要央行仍持續釋放寬鬆政策意向，市場流動性充沛無虞搭配經濟前景改善，預期金融市場修正後仍將有所表現，資金於各類型股票與區域輪動的趨勢則將延續。此外觀察中國二月份銀行新增貸款與社會融資規模均高於預期，信貸數據顯示官方貨幣政策並未明顯轉向，符合中國國務院總理李克強所提，保持政策的連續性和可持續性，去年政策力道合理今年政策沒有必要急轉彎之論調，預期應能舒緩投資人對於政策正常化過快之擔憂，而信貸數據中影子銀行規模有所下降，而企業融資需求強勁，顯示企業經營活動持續反彈，中國經濟基本面仍處於復甦軌道。
富蘭克林證券投顧表示，新興市場產業結構組成在過去十年見到顯著轉型，現階段科技、網路、零售、新能源等破壞式創新產業發展的結構性趨勢，將驅動可持續性的較佳的獲利成長動能，這些企業值得被賦予更高的評價水準，但整體新興市場相對美股評價卻仍有三成折價，預期在資金充沛環境與美股評價面已高的情況下，評價面優勢將會是驅動新興股市表現優於美股的重要動能，即便波動程度可能加大，但仍預估 2021 年新興市場可望表現強勁。看好數位經濟結構性趨勢題材以及循環性產業前景，尤其受惠於創新與數位轉型帶動，結合亞洲國家消費蓬勃發展與市場整合，將創造眾多具投資機會的優質企業。
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全球債市
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成熟政府債市：富時全球債券指數本週下跌 0.30%，美國公佈的經濟數字偏弱，房市和就業數據不佳，且二月製造業產值、領先指標和零售銷售遜於預期，僅三月紐約州和費城製造業調查指數優於預估。至於聯準會利率會議維持現行寬鬆政策不變，並上調經濟展望，PCE 通膨率預期今年升至 2.4% 後，明年將放緩至 2%，不過，公債市場反應對聯準會無進一步刺激政策的失望，美國公債收黑 0.35%，十年期公債殖利率再揚 8.35 點至 1.7082%。歐洲公債亦下跌 0.43%，歐洲疫情再傳惡化，歐洲央行官員表示歐元區公債殖利率彈升幅度仍可控，應加快財政紓困速度，公債普遍收黑 (彭博資訊，截至 3/18)
新興債市：彭博巴克萊新興國家美元主權債指數本週上漲 0.20%、當地公債指數 (換成美元) 反彈 0.12%、道瓊伊斯蘭債指數反彈 0.10%、富時波灣債市指數小彈 0.02%。聯準會維持鴿派態度，支撐資金流往新興國家較高息的債市資產，然而美國公債殖利率彈升仍為主要的上蓋壓力。為壓抑通膨，土耳其央行宣佈再升息 2 個百分點至 19%，升幅高於市場預期，土國公債反而上漲 0.48%。巴西央行則宣佈升息三碼至 2.75%，而且暗示下次會議可能再升息相同幅度，巴西公債小揚 0.01%。美國總裁拜登指出俄羅斯應要為其干預美國大選而付出代價，受制裁擔憂以及油價回檔，俄公債下跌 0.71%。南韓央行考慮比原先規劃的買進更多公債，公債市場持平。投資人風險趨避情緒紓緩，摩根大通新興國家美元主權債利差下滑 10 點至 356 基本點(彭博資訊，截至 3/18)
公司債市：彭博巴克萊美國高收益債券指數下跌 0.49%，歐洲高收益債指數上漲 0.01%；美國投資級公司債指數下跌 0.38%。聯準會重申鴿派立場，維持利率水準及購債規模，同時預期 2023 年年底前將保持低利率水準，但未如其他主要央行積極回應殖利率上行議題，美債延續拋售，十年債殖利率觸及逾一年高點，加上汽油庫存增加拖累油價下挫，信用債市表現普遍承壓，高收債及投資等級債收低，各產業債跌多漲少。美國高收債各產業債全線收低，以非核心消費、工業債跌幅最少，能源債表現墊底，子產業中以食品銷售、航空債及休息債表現較佳收漲，能源設備、石油與天然氣債跌幅最深。歐洲高收債在解封的正面期待、疫苗停用疑慮淡化支撐之下，週線表現持平。美國十年公債殖利率再度觸及 1.75% 的一年多高點，衝擊投資等級債收黑，其中以不動產、金融債領漲，通訊債墊底，個別公司債中，經濟逐步帶動需求前景加溫，帶動全球海運運輸巨頭 NaviosMaritime 業務前景，公司債表現受激勵走高，上漲逾 7%。利差方面，彭博巴克萊美國高收益債指數利差擴大 11 點至 337 點；歐洲高收益債指數利差擴大 2 點至 315 點 (彭博資訊，截至 3/18)
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利率會議：匈牙利 (3/23，預期維持政策利率水準於 0.60%)，泰國 (3/24，預期維持政策利率水準於 0.5%)，菲律賓 (3/25，預期維持政策利率水準於 2.00%)，南非 (3/25，預期維持政策利率水準於 3.50%)，墨西哥 (3/26，預期維持政策利率水準於 4.00%)。
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富蘭克林證券投顧表示，今年以來美國公債殖利率彈升，主要反應寬鬆貨幣政策、大規模財政刺激方案、經濟復甦帶動通膨預期等因素。儘管如此，仍有些壓抑通膨的因素存在，例如過剩產能導致產出缺口為負、高失業減緩工資上漲壓力等。因此預期短期通膨可能上揚，但是否發展為持續性高通膨，則仍待觀察。考量聯準會態度仍將維持超寬鬆政策，利差型債券仍有空間，建議此時可靠攏於能受惠於經濟成長和通膨環境的債券類別，例如：(1) 美歐高收益公司債可跟隨企業獲利成長機會；(2) 短天期的新興國家當地公債可分享景氣動能強的亞洲貨幣，以及油、銅生產國貨幣升值機會；(3) 波灣債市可分享石油上漲強化產油國償債品質的機會；(4) 伊斯蘭債市因具備低波動、低相關特色，則可做為抵減股票波動、分散投資組合的防禦配置。
富蘭克林證券投顧表示，儘管預期主要央行將繼續保持低利率的政策環境，但非系統性的經濟復甦可能呈現 V 型成長，輔以大規模財政計畫，過去長期低迷的通膨水準可能走升，市場預期美國十年期公債殖利率將於年底觸及 1.75%，展望後市，債市的投資依舊充滿挑戰，尤其需留意當殖利率的上行壓力自長端向短端延伸，信用債市可能進一步受到影響，以利差來看，高收債的收益回報表現仍具吸引力，匯市則是另一個需要留意的變數，將牽動債市佈局上的調整方向。
富蘭克林證券投顧建議，市場對於經濟復甦的正面反應加速了信用債市的利差縮窄，而雖然近期公債殖利率的上揚已對高評級的投資等級債帶來些許壓力，但所幸目前全球央行的政策主軸仍偏寬鬆，預期殖利率將維持緩升格局，信用債市仍有表現機會，布局上建議聚焦還有利差收斂空間的產業債，而利差收斂接近滿足點的標的則須留意若殖利率走揚震盪可能加大，我們樂觀中仍抱持謹慎的看法，預期地區、產業的分歧仍將延續，波動及輪動將常駐市場之中，美國有望於成熟市場中率先擁抱復甦，美高收依舊為主要配置，而歐洲區域復甦錯雜，若嚴格的限制措施能夠有效控制疫情，則也將具有相當投資機會，可適度於投組中建立衛星部位。
國際匯市
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本週多國央行召開利率決策會議牽動市場敏感神經，美國聯準會如預期維持基準利率及購債不變，並上調經濟成長及通膨預估，但重申通膨上揚僅為暫時現象，決議公布後美元因提早升息的預期心理消退而應聲走軟，但市場對通膨走高的預期則更加堅定，十年期公債殖利率在短暫回落後再攀升觸及 1.75% 的近 14 個月新高，美元再獲帶動週升 0.2%。英國央行則追隨聯準會腳步按兵不動，並認為近期通膨乃因能源價格推升，中期通膨前景依舊穩固，並強調在通膨持續達到 2% 之前不會緊縮貨幣，惟對英國經濟復甦前景不明的說法則壓抑英鎊近週維持平盤。而阿斯特捷利康新冠疫苗導致血栓的負面效果，則影響了歐洲已經落後的疫苗接種進度，此外，在全球疫情趨緩、防疫封鎖逐步解開之際，法國又因變種新冠病毒的侵襲意外再度封城，無異為歐洲的經濟復甦雪上加霜，利空打壓歐元近週走貶 0.32%。日本央行本週如預期維持基準利率不變、微幅放寬十年期公債殖利率波幅區間至正負 0.25%，並取消 ETF 購買的額度規定，日圓走勢相對平緩，近週反彈回升 0.13%。相較於成熟國家的通膨緩慢回溫，新興國家則已陸續面臨通膨高漲的壓力，本週巴西央行為對抗高達 5.2% 的通膨，宣布近六年來的首度升息，一口氣升息三碼的幅度不但高於市場預估，也創下近十年來最大，並且表示五月將再升息三碼，推升巴西里拉單日上漲近 0.5%，亦收斂了近週跌幅至 0.12%。土耳其近期通膨加速上升至 15.61%，央行將基準利率上調 2 個百分點至 19%，大幅高於市場預估，亦拉升土耳其里拉單日上漲 2.4%，近週走升 3.14%，居主要新興市場貨幣之冠。(彭博資訊，截至 2021/3/19 15:45)
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觀察焦點與投資展望：美元有殖利率撐腰，新興市場貨幣則獲升息趨勢提振
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富蘭克林證券投顧表示，空前寬鬆的貨幣及財政政策成功帶領了全球經濟自新冠疫情中快速復甦，亦帶動了通膨回溫，近期各國央行對通膨及殖利率的看法及因應策略因而備受關注，美國聯準會上調通膨預估但不干預殖利率走勢，等同更確認了通膨走升的環境來臨，而本次預期 2023 年年底前將升息的會議官員人數較去年 12 月時多了兩位，也預示了升息提前的趨勢，短線殖利率不排除快速升上 1.8%，甚至突破 2% 關卡，而美元亦將跟隨大幅波動，預期波動區間介於半年線 91 與年線 93 價位。歐洲在疫情控制及疫苗接種上明顯落後，在政策上則力圖急起直追，除歐洲央行加速購債以緩和借貸成本上揚壓力外，歐盟積極籌備的 “數位綠色護照” 計畫，若能如期在夏季開始使用，可望為依賴旅遊業的歐洲國家經濟帶來復甦契機，惟近期受制美元偏強下，短線歐元仍將於 1.18~1.2 區間震盪。英鎊則是自去年 9 月底以來連續五個月的強勁漲勢，累積漲幅達 12% 之多，近期在市場消化脫歐、疫苗進度領先及新預算案支撐經濟復甦等利多後，走勢相對緩和，維持於月線與季線間的震盪格局，預料下檔 1.382 有撐，惟上檔 1.40 亦仍有壓力。美債殖利率在本週持續攀升，日元走勢反倒相對鈍化，就技術面來看，日圓在 109 價位附近貶勢受阻，近期盤中高點 109.28 或可視為短線支撐。
天然資源與黃金
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過去一週表現回顧：原油庫存攀升、市場重新評估原油供需前景，油價自高檔回落
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美國能源資訊局 (EIA) 數據顯示，截至 3/12 為止一週，美國原油庫存增加 240 萬桶，連續四週增加且增幅高於預期，供給面數據不佳，而歐洲近期疫苗接種速度放緩且部分地區因新增確診病例增加導致官方實施新一輪封鎖措施，需求前景亦存在不確定性，衝擊油價於攀抵兩年高點價位後大幅回檔，總計西德州近月原油期貨價格週線下跌 8.55%。基本金屬部分，中國經濟數據優於預期提振銅需求前景、智利礦場的勞資談判也可能帶來供應面不確定性，惟交易所銅庫存有所增加且美元走揚，壓抑銅價小幅下跌，倫敦金屬交易所三個月期銅價格下跌 0.32%，CRB 商品價格指數週線下跌 3.43%。儘管未對殖利率攀升做出回應，但聯準會延續鴿派立場，同時疫情再現雜音，避險買盤支持週線金價收漲。聯準會如市場預期維持利率水準及當前購債速度不變，並預期 2023 年年底前都將維持在零的水準附近，主席鮑爾重申通膨上升主因經濟改善預期，暗示現在不是考慮加息的時候，對於討論縮減購債計畫更是為時過早，鴿派立場激勵市場風險偏好，但美國就業數據意外疲弱，近週初領失業救濟金人數大增至 77 萬人，同時紓困金發放後市場預期經濟活動將迅速復甦，景氣向好前景再度引發公債拋售潮，美債殖利率升至去年年初來高點，替金價上檔帶來壓力，所幸美元自高點走低，同時股市下挫和法國重新實施封鎖措施，避險情緒升溫之下，近月黃金期貨週線上漲 0.74%，收於 1732.50 美元 / 盎司(資料截至 3/18)。
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觀察焦點與投資展望：疫苗進展、OPEC + 動向、全球經濟前景
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富蘭克林證券投顧表示，主要國家疫苗接種進展加速、全球新增確診案例下滑，防疫限制措施鬆綁帶動經濟活動與原油需求回升，加以 OPEC + 高度自制的減產政策，推動全球原油庫存持續去化為激勵油價走揚的基本面因素，高盛 (2/21) 預估今年底明年初即有望去化自 2019 年底以來積累的庫存。不過油價已回升至疫情爆發前水準，後續美國頁岩油業者重啟油井探勘生產增加原油供應以及 OPEC 是否持續維持大幅減產政策等變數，將更可能影響未來油價走勢。近期觀察指標為 OPEC + 於 4/1 會議，將討論五月份生產協議，包含是否恢復多達每日 50 萬桶的產量，以及沙烏地阿拉伯目前每日 100 萬桶自願性減產政策後續。就能源類股而言，全球疫情有逐步降溫跡象加以美國持續推動大規模刺激政策，預期具備評價面優勢的能源類股仍是經濟動能回升、再通膨交易動能增溫的受惠標的，能源類股目前遭壓縮的評價水準有機會進一步提升。
富蘭克林證券投顧表示，聯準會維持鴿派立場，寬鬆態度有助黃金表現，但主席鮑爾持續未對殖利率攀升做出言語壓抑，尤其通膨前景增溫續帶動公債殖利率走高，將替金價上行帶來雜音，展望後市，短線政策重申寬鬆，輔以通膨增溫前景，均有助激勵黃金表現，目前在 1700 美元關卡有撐，惟仍需留意殖利率走揚不利無孳息黃金表現，目前對黃金評價維持稍偏中性但未轉空，若通膨確實加溫帶動市場焦點轉回，預期屆時將有進一步走高機會，金礦股則相對看好，主因金價目前仍高於金礦商的總維持成本約 1100 美元水準，有利礦企實現獲利，創造現金流，後續留意 1.8%-2% 美債殖利率水準價位，若能有買盤支撐穩定殖利率升勢，則可留意黃金標的的逢低布局機會，回顧 1995 年以來，長期公債殖利率呈現下行趨勢，即便在短循環中因政策收緊彈升，仍普遍較降息前高點水準下降約 2%，而前一波升息循環終止時美國十年公債殖利率水準約為 3.24%，目前的殖利率水準已略為高於回推殖利率目標的 1.3% 水準，以此來看，目前黃金標的仍具有相當投資價值，再由此波因殖利率攀升造成的估值修正期間來看，黃金和金礦股表現相對持穩，考量黃金標的具有與各類資產低相關的特性，建議可適度於投組配置，提高多樣性。
- 未來一週重要觀察指標
重要經濟數據與觀察指標：
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日期
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國家
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經濟數據與觀察指標
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預估值
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上期值
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3/22
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中國
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一年期 / 五年期 LPR 利率
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3.85%/4.65%
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3.85%/4.65%
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3/22
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美國
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聯準會主席鮑爾，官員 Daly、Quarles、Bowman 談話
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--/--
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--/--
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3/22
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美國
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二月成屋銷售 / 月比
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650 萬戶 /-2.8%
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669 萬戶 / 0.6%
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3/23
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美國
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聯準會主席鮑爾與財政部長葉倫赴眾議院金融服務委員會作證
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--/--
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--/--
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3/23
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美國
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聯準會官員 Bullard、Bostic、Brainard、Williams 談話
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--/--
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--/--
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3/23
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美國
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二月新屋銷售 / 月比
|
88.5 萬戶 /-4.1%
|
92.3 萬戶 / 4.3%
|
3/24
|
美國
|
聯準會主席鮑爾與財政部長葉倫赴參議院銀行委員會作證
|
--/--
|
--/--
|
3/24
|
美國
|
聯準會官員 Williams、Daly、Evans 談話
|
--/--
|
--/--
|
3/24
|
美國
|
二月耐久財訂單 / 資本財新訂單非國防 (飛機除外) 初值
|
1%/--
|
3.4%/0.4%
|
3/24
|
美國
|
三月 Markit 製造業 / 服務業 / 綜合採購經理人指數初值
|
59.7/60/--
|
58.6/59.8/59.5
|
3/25
|
美國
|
聯準會官員 Williams、Bostic、Evans、Clarida、Daly 談話
|
--/--
|
--/--
|
3/25
|
美國
|
上週初請失業救濟金人數
|
--
|
77 萬人
|
3/25
|
美國
|
第四季 GDP 年化 (季比) 終值
|
4.10%
|
4.10%
|
3/25
|
美國
|
第四季個人消費 / 個人消費支出核心指數 (季比) 終值
|
--/--
|
2.4%/1.4%
|
3/26
|
美國
|
二月個人所得 / 個人支出
|
-7%/-0.6%
|
10%/2.4%
|
3/26
|
美國
|
二月 PCE 平減指數 (年比)/ 核心 PCE
|
1.6%/1.5%
|
1.5%/1.5%
|
3/26
|
美國
|
三月密西根大學消費者信心指數終值
|
83.5
|
83
|
|
資料來源：彭博資訊，富蘭克林證券投顧整理。
主要金融市場休市一覽表：
|
|
日期
|
國家
|
節日
|
3/24
|
阿根廷
|
真理與正義紀念日
|
資料來源：彭博資訊
- 主要市場表現回顧
|
|
股市
|
最新價位
|
一週 %
|
一個月 %
|
三個月 %
|
六個月 %
|
今年來 %
|
一年 %
|
道瓊工業指數
|
32778.64
|
0.27
|
4.58
|
9.42
|
20.00
|
7.89
|
67.17
|
史坦普 500 指數
|
3943.34
|
-0.69
|
0.35
|
5.95
|
18.87
|
4.59
|
65.31
|
那斯達克指數
|
13319.86
|
-1.52
|
-5.41
|
2.99
|
22.00
|
1.92
|
84.99
|
MSCI 歐洲指數
|
140.28
|
0.96
|
3.33
|
8.33
|
16.88
|
7.67
|
50.42
|
新興市場指數
|
1348.20
|
-0.02
|
-5.64
|
6.72
|
22.45
|
4.54
|
80.11
|
亞洲不含日本指數
|
885.81
|
0.23
|
-6.05
|
8.29
|
22.75
|
5.42
|
80.53
|
上海證交所綜合指數
|
3453.08
|
-1.40
|
-7.88
|
0.29
|
2.08
|
-1.96
|
28.97
|
恆生中國企業指數
|
11172.95
|
0.99
|
-6.80
|
7.64
|
15.24
|
5.08
|
37.06
|
台灣加權股價指數
|
16255.18
|
-1.01
|
-1.53
|
12.93
|
25.18
|
9.23
|
91.26
|
韓國 KOSPI 指數
|
3054.39
|
-0.49
|
-2.19
|
11.54
|
28.38
|
5.78
|
113.38
|
泰國 SET 股價指數
|
1568.19
|
-0.58
|
4.64
|
6.05
|
22.28
|
8.47
|
53.85
|
印度孟買指數
|
50792.08
|
-2.73
|
-2.82
|
5.38
|
27.66
|
3.64
|
76.72
|
新興拉丁美洲指數
|
2306.19
|
0.75
|
-2.73
|
-4.94
|
20.07
|
-4.51
|
60.28
|
新興東歐指數
|
172.67
|
-2.21
|
0.23
|
3.39
|
21.19
|
3.78
|
61.11
|
HFRX 全球對沖策略指數
|
1402.68
|
0.09
|
-0.57
|
2.50
|
6.80
|
1.77
|
19.52
|
債市
|
最新價位
|
一週 %
|
一個月 %
|
三個月 %
|
六個月 %
|
今年來 %
|
一年 %
|
全球政府債市
|
798.00
|
-0.30
|
-1.33
|
-3.19
|
-3.04
|
-3.33
|
0.66
|
投資等級公司債指數
|
3366.04
|
-0.38
|
-3.47
|
-4.78
|
-3.21
|
-5.47
|
15.46
|
全球高收益債指數
|
1501.35
|
-0.14
|
-1.40
|
-0.35
|
5.03
|
-0.83
|
32.31
|
美國十年公債
|
1630.66
|
-0.85
|
-3.98
|
-6.66
|
-8.62
|
-7.01
|
-4.37
|
美國政府債 GNMA
|
1869.76
|
-0.04
|
-0.71
|
-0.93
|
-0.35
|
-1.04
|
3.22
|
美國高收益公司債
|
2337.83
|
-0.49
|
-1.27
|
0.57
|
5.58
|
-0.01
|
30.00
|
美國複合債
|
2304.57
|
-0.32
|
-2.20
|
-3.31
|
-3.13
|
-3.66
|
4.22
|
歐洲高收益公司債
|
427.97
|
-0.01
|
0.05
|
2.02
|
6.22
|
1.85
|
28.07
|
新興國家美元主權債
|
401.58
|
0.20
|
-2.95
|
-4.82
|
-2.22
|
-5.16
|
20.67
|
新興國家原幣債市
|
147.52
|
0.12
|
-2.16
|
-2.46
|
2.34
|
-2.89
|
13.88
|
伊斯蘭債指數
|
199.20
|
0.10
|
-1.24
|
-0.93
|
0.50
|
-1.12
|
9.93
|
資料來源：彭博資訊，含股利，截至 2021/3/19，16:45。投資級債、高收益債、複合債及新興債採彭博巴克萊債券指數，伊斯蘭債採道瓊債券指數，其餘均採富時債券指數，除新興債換算為美元計價外，其餘指數皆以原幣計價，截至 2021/3/18。
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