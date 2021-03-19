【富蘭克林】全球市場回顧與展望

終場道瓊工業指數上漲 0.27% 至 32,862.30 點，史坦普 500 指數下跌 0.69% 至 3,915.46 點，那斯達克指數下跌 1.52% 至 13,116.17 點，費城半導體指數上漲 0.40% 至 2,976.22 點，羅素 2000 指數下跌 3.61% 至 2,267.59 點，那斯達克生技指數下跌 1.14% 至 4,809.08 點；MSCI 歐洲指數上漲 0.96% (彭博資訊，統計期間為 3/15~3/18，含股利及價格變動)

史坦普 500 十一大類股除工業、不動產及醫療類股收紅外均下跌，能源類股隨油價下挫而收低 7.67%，跌幅最重；殖利率攀升打壓科技類股收黑 1.10%，軟體與服務股跌幅較重，支付股 Paypal、萬事達卡跌逾 4%，權值股微軟及蘋果均收低，所幸 IT 諮詢公司 Accenture 上季營收超出預期且上調全年營收預測，支撐股價上漲 0.7%；特斯拉及亞馬遜分別下跌 5.85% 及 2%，福特汽車計畫發行 20 億 美元 可轉債，該股下跌 6.58%，領跌消費耐久財類股收低 0.94%；金融類股回檔 0.5%，但銀行股受到殖利率彈升帶動逆勢上漲 0.7%；工業類股以 0.44% 漲幅領先，疫情趨緩促使航班預訂量增加，激勵航空股上漲 1.86%，聯合航空及美國航空集團大漲超過 5.6%；亞馬遜計畫於今年夏季擴充遠距醫療服務，拖累 Teladoc 股價收低 6.3%，藥廠禮來旗下阿茲海默症藥物中期試驗數據錯綜，衝擊股價下挫 11.6%，正在等待美國 FDA 審核阿茲海默症候選藥物的 Biogen 亦收低 1.45%，FDA 要求 AbbVie 提供旗下藥物 Rinvoq 的資訊，壓抑 AbbVie 下跌 4%，反觀 Moderna 展開兒童的新冠疫苗臨床試驗，股價上漲 3.26%，美國基因及吉利德科學漲逾 4%，支撐醫療類股收紅 (類股表現僅含價格變動)。

聯準會按兵不動及主席鮑爾釋鴿派論調一度帶動美股上揚，史坦普 500 指數改寫新高，惟十年期美國公債殖利率自去年 1 月以來首度突破 1.7% 及油價下挫，拖累美股回落，四大指數週線漲跌互見，那斯達克指數跌幅較重，聯準會維持基準利率於 0%-0.25% 及購債計畫不變，聯準會上調經濟展望，PCE 通膨率預期今年升至 2.4% 後，明年將放緩至 2%，利率點陣圖預測中值顯示近零利率至少將維持到 2023 年底，主席鮑爾重申目前的貨幣政策適當，現在討論縮減購債規模仍為時過早。景氣復甦帶動通膨預期與殖利率攀升，激勵景氣循環性類股持續走強，雖阿斯特捷利康新冠疫苗血栓負面效果引發歐洲多國一度暫停接種，但在歐洲藥品管理局重申該疫苗之安全性與有效性後，各國亦陸續恢復接種，近週在汽車類股強漲 7%，旅遊休閒、媒體及銀行類股漲幅介於 2~3% 下，抵銷油價下跌壓低能源股收低近 4% 的衝擊，支撐歐股連續第三週收高。經濟數據錯綜：惡劣天氣導致美國二月零售銷售下降 3%，但未來數月隨著民眾收到新一輪紓困支票，零售銷售可望加速增長，二月製造業產值下滑 3.1%，為四月份以來首見下降，整體工業生產下降 2.2%，二月新屋開工及建築許可分別下降 10.3% 及 10.8%，均不如預期，上週初請失業救濟金人數意外增加 4.5 萬人至 77 萬人，升至一個月高點，反觀三月紐約州及費城製造業調查指數均攀升且優於預估。 歐元 區二月份 CPI 終值月增 0.2%、年增 0.9%，同於初值，法國二月份通膨調和數據月增 0%、年增 0.8% 及義大利年增 1%，大致符合預估，德國三月份 ZEW 景氣調查預期值 76.6，優於預估。