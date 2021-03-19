〈美股早盤〉Fed不繼續放寬SLR 美股開平走低 道瓊跌超200點

在美債殖利率漸趨平穩之際，聯準會 (Fed) 宣布不再延長放寬補充槓桿率 (supplementary leverage ratio,SLR)，帶動債息回升。美股周五 (19 日) 開盤表現持平，隨後擴大跌勢。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 200 點或 0.7％，那斯達克綜合指數和費半均開高走低，分別跌 0.06% 和 0.4%，標普 500 指數小跌 0.3%。

Fed 稍早重申 SLR 放鬆措施將在 3 月 31 日到期，但後續將針對比率進行校準。受上述消息刺激，繼稍早回落後，10 年期美債殖利率再回升至 1.731％。

為了緩解疫情引發的債市壓力，Fed 此前宣佈將公債和準備金排除於 SLR 規定的資產類別，鼓勵銀行多向市場放貸。Fed 官員周五稱，銀行資本依舊充足且債市已穩定，不認為 SLR 放寬措施屆滿會傷害債市流動性或引發市場動盪。

與此同時，今日市場迎來今年首個四巫日，即美國市場在每季第 3 個星期五對衍生性金融商品的到期結算日，往往會加劇資產波動。

截至台北時間周五 (19 日)21 時許：

道瓊工業指數下跌 218.55 點或 - 0.67%，暫報 32643.75 點

那斯達克綜合指數下跌 7.37 點或 - 0.06%，暫報 13108.79 點

標普 500 指數下跌 12.85 點或 - 0.33%，暫報 3902.61 點

費半下跌 11.83 或 - 0.40%，暫報 2964.39 點

台積電 ADR 下跌 0.32% 至每股 114.14 美元

十年期美債殖利率上漲至 1.732%

紐約輕原油下跌 0.27% 至每桶 59.84 美元

布蘭特原油下跌 0.49% 至每桶 62.97 美元

黃金上漲 0.24% 至每盎司 1736.70 美元

美元指數上漲 0.12% 至 91.98 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

Nike(NKE-US) 早盤下跌 3.05％，至 138.81 美元。

Nike 周四盤後公布最新財報，季度 EPS 報 90 美分，雖然優於預期，但季度營收和全年前景均不如分析師所料。Nike 表示，供應鏈問題使出貨時間最多延後三周，進而打擊營收成長力道。

FedEx(FDX-US) 早盤上漲 6.46％，至 280.52 美元。

受惠於線上訂單激增，FedE 公布季度 EPS 為 3.47 美元，營收 215 億美元，雙雙優於市場預期。其中，FedEx Ground 服務每包裹營收成長 11%。

福特汽車 (F-US) 早盤上漲 1.84％，至 12.72 美元。

巴克萊 (Barclays) 將福特汽車股票評級自「中性」(equal weight) 上調至「加碼」(overweight)，目標價自 9 美元上調至 16 美元。巴克萊分析師 Brian Johnson 看好福特歐洲業務以及與福斯 (Volkswagen) 的結盟，可望改善公司利潤率前景，並看好福特的電動車發展策略。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

Arbuthnot Latham 聯席投資長 Gregory Perdon 表示，歷經大量拋售後，投資人在舔舐傷口後，往往會思考這到底是真正的拋售還是短期顛簸？然而，周五的期貨漲勢顯示投資人想法多半為後者。

Perdon 說，通膨升溫往往不利於債券，若你在充斥通膨的環境中持有公債，那麼你將會虧錢，因此投資人試圖跑在這個想法前頭。

Great Hill Capital 董事總經理 Thomas Hayes 表示，市場已嗅到長債殖利率過高的跡象，我們將看到利率漸趨穩定，這對那些利率敏感型類股來說有利。

針對 Fed 不再放寬 SLR 的決定，道明證券 (TD Securities) 全球利率策略主管 Priya Misra 表示：「這是一個錯誤，我不認為市場已準備好。」