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〈台股盤後〉美股重挫拖累 大跌217點失守月線陷萬六保衛戰

美債殖利率飆 終場大跌217點月線失守大盤陷萬六保衛戰。(鉅亨網資料照)
美債殖利率飆 終場大跌217點月線失守大盤陷萬六保衛戰。(鉅亨網資料照)

受美股科技股拖累影響，台股今 (19) 日空頭占上風，電子、金融大型權值股相繼熄火，盤中指數一度下殺逾 250 點摜破月線支撐，僅運輸、IC 設計與太陽能等逆勢走揚，但尾盤仍不敵賣單襲擊、終場指數大跌 217.6 點，收在 16070.24 點，成交量 3899.21 億元。

美債殖利率飆升，恐慌指數大漲，拖累美股四大指數同步收黑，台股早盤跳空大跌，跌幅一度超過 250 點，盤中跌幅雖有收斂，但尾盤不敵獲利了結賣壓出籠，終場仍大跌 217 點，周線下跌 184 點翻黑做收。

權值三王股價腿軟，權王台積電陷入貼息窘境，再度跌破 600 元關卡，終場下跌 11 元，收在 591 元，下周將面臨季線保衛戰；鴻海股價同樣無力翻黑，終場下跌 6 元、收在 123.5 元；股王大立光終場下跌 70 元、收 3355 元。

台積電熄火連累半導體族群表現，祥碩、愛普、創意分別有 4 到 5% 的跌幅；光學族群中僅揚明光漲停，先進光大漲逾 6%，永崴、今國光、玉晶光下跌逾 1%。

電子族群中 IC 設計表現相對亮眼，合邦、太欣、笙泉、點晶、展匯科、安國、應廣等 7 檔個股亮起漲停紅燈，九暘、普誠同樣大漲逾 9%。

航運族群中四維航與志信雙雙攻上漲停，台航、華航、陽明分別有 2% 到 4% 漲幅。

太陽能族群中茂迪盤中也攻上漲停，安集終場大漲逾 6%，聯合再生、碩禾也分別上漲逾 2%。

儘管聯準會維持鴿派態度不變，但美債殖利率飆升成為左右股市的變數，部分漲多的電子權值股股價熄火，改由中小型股接棒演出，但資金輪動快速，股價波動過大，短線建議觀望為佳，勿貿然追高。

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