台股價量齊揚 1月證交稅首度破200億元 創歷史新高

台股交投熱絡，持續挹注證交稅收增長，根據財政部統計，今年 1 月台股日均量放大至 4287 億元，證交稅收達 212 億元，為史上首次突破 200 億元，創歷史新高。

在資金行情拉抬下，1 月股市持續價量齊揚，大盤指數一度突破「萬六」，上市櫃單日平均成交值達 4287 億元，較去年同期增加增加 1.38 倍，證交稅也突破 200 億元，較去年同期增加 2 倍。

財政部統計處副處長陳玉豐表示，證交稅隨著台股成交量水漲船高，1 月稅收首次突破 200 億元，不僅創單月歷史新高，更是連續 16 個月正成長。

統計證交稅前三高，分別為今年 1 月稅收 212 億元、日均成交量 4287 億元，第二高則落在去年 12 月稅收 199 億元、成交量 3213 億元，第三高時間點則落在 2007 年 7 月，稅收 191 億元、成交量約 1125 億元，主要是金融海嘯引發股市逃命潮所致。

財政部今 (9) 日公布 1 月稅收統計，1874 億元，較去年同期增加 324 億元、年增幅 20.9%，原因在於適逢春節連假，部分稅目基期偏低，加上台股交投熱絡。

比較各稅目表現，主要以證交稅增加 142 億元居冠，營業稅則增加 125 億元，土增稅也增加 36 億元，增加金額最多；但綜所稅與菸酒稅則分別較去年減少 18 億元、11 億元。

