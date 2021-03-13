美反壟斷聽證會 微軟、Google拔刀相向

在立法委員與監管機構的施壓下，搜索引擎龍頭 Google 與電腦作業系統霸主微軟長期不合鬧上檯面，雙方周五（12 日）在反壟斷聽證會上拔刀相向，採取防禦措施。

Google 面臨兩黨人士的抱怨以及新聞產業的怒火，因為 Google 日前宣布棄用第三方 Cookie ，將削弱媒體業的廣告收入，這也是周五國會舉行反壟斷聽證會的主題。

與此同時，微軟也因近日的網路安全漏洞事件面臨審查。在第一起案件中，曾入侵德州軟體公司 SolarWinds 的俄羅斯駭客，利用微軟的雲端軟體的漏洞駭入用戶帳號；在另一起發生在 3 月 2 日的案件中，則是中國駭客利用微軟尚未發現伺服器軟體漏洞，竊取世界各地用戶的電子郵件。

根據新聞媒體 Axios 周五（12 日）在反壟斷聽證會上摘錄的證詞內容，微軟總裁 Brad Smith 對 Google 開出第一槍，告訴聽證會代表公司被迫使用「Google 廣告交換的工具，為 Google 的業務貢獻數據，並向 Google 支付費用，」

對此，Google 回擊，表示微軟在俄羅斯駭客入侵 SolarWinds 後才將矛頭指向 Google，而微軟的伺服器軟體漏洞讓數以萬計的受害用戶包括：美國政府機構、北約 (NATO) 盟國、銀行、非營利組織、電信商、公共事業、警政單位、消防局、醫院、新聞機構。