星展CEO：銀行業恐將在2021年面臨兩大風險

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續延燒，各國政府紛紛推出寬鬆政策，以應對疫情對經濟帶來的衝擊。不過，星展集團 (DBS) 執行長 Piyush Gupta 表示，明年全球銀行將面臨兩大阻力，包含違約率上升和超低利率。

Gupta 在週一 (7 日) 接受採訪時表示，全球政府推行援助政策緩解了疫情所帶來的經濟損失，但同時也掩蓋了公司企業和家庭所面臨問題的實際規模。因此，他認為明年全球違約率將有所上升。

Gupta 也表示，星展銀行像全球許多銀行一樣，在過去幾個月中已經增加了準備金，以防範潛在的貸款損失。從星展銀行上個月發布的第三季財報顯示，在 1 月至 9 月，星展集團撥出了 24.9 億新加坡元 (約合 18.7 億美元) 的準備金，是去年同期的 4 倍多。

另外，Gupta 還表示，有鑑於全球利率預期將在更長的時間內保持較低水平，銀行將繼續提高其貸款利潤率。不過他也補充表示，第三季經濟活動的復甦以及美中緊張關係的降溫，可能有助於抵消利率下跌帶來的風險。Gupta 指出，中國、南韓和台灣等北亞經濟體的經濟活動幾乎已經恢復到疫情前的水平。

Gupta 說道：「隨著商業活動的恢復，應該會有所幫助。此外，在新的美國政府的領導下，如果中美之間的衝突有所緩和，將有助於緩解市場的緊張情緒，也將會帶來幫助。」