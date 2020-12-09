〈2021台股展望〉星展：台灣明年GDP估4.2% 央行2022年升息

星展集團資深經濟學家馬鐵英表示，台灣在科技業優勢與內需加溫下，明 (2021) 年經濟成長率可望達 4.2%，而儘管基本面佳但因明年全球經濟還處於修復狀態，預估台灣央行最快要 2022 年才會啟動升息。

星展今 (9) 日舉行經濟展望記者會，對於今年全年台灣經濟成長率預估值維持 1.8% 不變，明年也維持 4.2%，與 11 月初預測值相同。

馬鐵英表示，明年全球市場將持續處於低利率、美元弱勢的環境，預期資金將持續流入新興市場，進而推升台灣資產價格走揚。

馬鐵英指出，台灣經濟成長可望在出口與內需回溫加持下，帶動經濟全面性復甦，預期經濟成長曲線將從原本的 V 型反彈轉為「開根號復甦」，也就是在快速反彈後增長速度放緩。

馬鐵英表示，儘管台灣經濟基本面良好，但考量明年全球經濟還在修復今年的衰退情況，因此明年經濟成長主要呈現溫和成長，包括油價、原物料大宗商品不至於大漲，台灣因通膨而必須升息的壓力也相對有限。

整體而言，明年經濟成長表現溫和，考量升息條件還不夠充分，預估台灣央行對於資產價格通膨，較有可能以較審慎、選擇性的方式因應，研判央行最快要也要 2022 年才會升息。

至於央行日前無預警擴大對房地產信用管制，馬鐵英認為，觀察目前房價與銀行房貸餘額都有向上攀升的趨勢，可以預期資金有流入房地產的跡象，研央行出手控管應有先發制人的意味，她強調，「未來幾季資金是否繼續流入房地產市場將是觀察重點」。

另外，美中貿易戰對科技業的影響，馬鐵英表示，不論是科技戰、貿易戰對台灣科技業正負面影響都有，目前必須留意美國新科總統拜登上台後的政策對美中關係的變化與發展。