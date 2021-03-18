美債殖利率突破1.7% 那斯達克指數期貨跌逾1%

美國 10 年期公債殖利率在週四 (18 日) 升至 1.74%，創下自 2020 年 1 月以來新高，30 年期公債殖利率也達 2.5%，創下 2019 年 8 月以來的新高水平。美股期貨呈現下滑，標普 500 期貨跌 0.38%，科技股含量高的斯達克 100 指數期貨，更跌逾 1%。

在美國 10 年期公債殖利率創高拖累下，週四美股開盤前，標普 500 期貨跌 0.38%，道瓊期貨漲 0.20%，斯達克 100 期貨跌 1.02%。

Brooks Macdonald 投資長 Edward Park 表示，這與通貨膨漲預期有關，市場預期通膨可能超出美聯準會的目標，震驚了債券市場。

近幾週來，美債公債收益率的上升以及投資者對經濟將迅速反彈的樂觀情緒日益增強，抑制了投資者對高估值科技股的興趣。相反地，投資者更傾向於尋找銀行、航空和能源等類股，這些產業有望在防疫封鎖解除和商業活動回升時受益更多。美聯準會 (Fed) 官員也在週三表示，預計經濟將比幾個月前恢復更快，從而提振了相關市場情緒。

小摩資產管理 (JPMorgan Asset Management) 全球市場策略師 Hugh Gimber 表示，做出這一決定後，投資者仍在努力弄清美聯準會將容忍度多高的通膨率，美國就業情況也是考量因素之一。Gimbe 表示，所有這些不確定因素，都表明債券市場可能會持續波動。

Gimbe 也表示，這可能會導致風險資產出現波動，但是總體來說，預計疫苗、刺激措施以及消費者支出的反彈，將有望在年底之前推動股市走高

隨著美國債券收益率上升，美元也走強，美元指數上漲 0.17% 至 91.60